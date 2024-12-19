科定企業新樹物流園區上樑 永續布局引領產業鏈共榮發展
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-19 09:20
科定企業 (6655-TW) 新樹物流園區近日於新北市新莊區舉行上樑典禮，標誌著該項重要建設邁入關鍵里程碑。科定企業董事長曹憲章偕同多位董事高層與員工共同見證，展現企業對未來發展的信心與承諾。
科定企業新樹物流園區佔地 1,810 坪，樓板面積達 8,000 坪，規劃為地下一層、地上七層的現代化綠建築，並設有太陽能板，致力於降低碳排放，實現永續發展。作為企業供應鏈的核心樞紐，物流效率大幅提升將為消費者帶來全方位的高品質體驗。未來，園區計畫開放承租，可望成為帶動區域發展的強力新引擎。
典禮當天，董事長曹憲章在象徵吉祥的金色鋼筋上親筆簽名祈福，祝願工程順利圓滿。他表示：「新樹物流園區的建設是科定多角化經營的重要基石，隨著園區的完工，它將成為連接產業鏈上下游的關鍵平台，為裝潢產業開創更多發展機遇。」
新樹物流園區預計於 2025 年全面啟用，將顯著提升配送效率，增強客戶滿意度，並為業務穩定增長注入強大動能。同年，科定企業的明星產品環保批批板將推出全新花色，預計新增百款以上，在物流優化的加持下，將助消費者搶先掌握設計潮流，享受最前沿的裝潢設計元素。
科定企業透露，園區計畫於落成後開放承租，目標成為帶動周邊區域發展的核心動力。園區內設有貨櫃卸貨升降碼頭和立體旋轉車道，提供 400 至 6600 坪的靈活租賃空間，完美適配倉儲、物流、廠辦及商業用途。園區設計旨在實現高效運營，並融入可持續發展理念。這一指標性建設的落成，預期將為區域經濟注入嶄新活力，並為產業鏈協同增長開創更廣闊的發展空間。
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