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科定企業新樹物流園區上樑 永續布局引領產業鏈共榮發展

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-19 09:20

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科定企業董事長曹憲章偕同多位董事高層與員工共同見證新樹物流園區上樑。(圖：科定企業提供)

科定企業 (6655-TW) 新樹物流園區近日於新北市新莊區舉行上樑典禮，標誌著該項重要建設邁入關鍵里程碑。科定企業董事長曹憲章偕同多位董事高層與員工共同見證，展現企業對未來發展的信心與承諾。

科定企業新樹物流園區渲染圖，為佔地廣闊的現代化綠建築。(圖：科定企業提供)
科定企業新樹物流園區渲染圖，為佔地廣闊的現代化綠建築。(圖：科定企業提供)

科定企業新樹物流園區佔地 1,810 坪，樓板面積達 8,000 坪，規劃為地下一層、地上七層的現代化綠建築，並設有太陽能板，致力於降低碳排放，實現永續發展。作為企業供應鏈的核心樞紐，物流效率大幅提升將為消費者帶來全方位的高品質體驗。未來，園區計畫開放承租，可望成為帶動區域發展的強力新引擎。

科定企業董事長曹憲章於象徵吉祥的鋼筋上簽名祈福。(圖：科定企業提供)
科定企業董事長曹憲章於象徵吉祥的鋼筋上簽名祈福。(圖：科定企業提供)

典禮當天，董事長曹憲章在象徵吉祥的金色鋼筋上親筆簽名祈福，祝願工程順利圓滿。他表示：「新樹物流園區的建設是科定多角化經營的重要基石，隨著園區的完工，它將成為連接產業鏈上下游的關鍵平台，為裝潢產業開創更多發展機遇。」

科定企業董事長曹憲章演講，展望2025年物流與產品新布局。(圖：科定企業提供)
科定企業董事長曹憲章演講，展望 2025 年物流與產品新布局。(圖：科定企業提供)

新樹物流園區預計於 2025 年全面啟用，將顯著提升配送效率，增強客戶滿意度，並為業務穩定增長注入強大動能。同年，科定企業的明星產品環保批批板將推出全新花色，預計新增百款以上，在物流優化的加持下，將助消費者搶先掌握設計潮流，享受最前沿的裝潢設計元素。

科定企業高層巡視園區工程進度，為未來的承租戶嚴格把關。(圖：科定企業提供)
科定企業高層巡視園區工程進度，為未來的承租戶嚴格把關。(圖：科定企業提供)

科定企業透露，園區計畫於落成後開放承租，目標成為帶動周邊區域發展的核心動力。園區內設有貨櫃卸貨升降碼頭和立體旋轉車道，提供 400 至 6600 坪的靈活租賃空間，完美適配倉儲、物流、廠辦及商業用途。園區設計旨在實現高效運營，並融入可持續發展理念。這一指標性建設的落成，預期將為區域經濟注入嶄新活力，並為產業鏈協同增長開創更廣闊的發展空間。

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CSR科定企業物流園區ESG

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