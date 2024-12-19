科定企業新樹物流園區上樑 永續布局引領產業鏈共榮發展

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-19 09:20

‌



科定企業新樹物流園區渲染圖，為佔地廣闊的現代化綠建築。(圖：科定企業提供)

‌



科定企業新樹物流園區佔地 1,810 坪，樓板面積達 8,000 坪，規劃為地下一層、地上七層的現代化綠建築，並設有太陽能板，致力於降低碳排放，實現永續發展。作為企業供應鏈的核心樞紐，物流效率大幅提升將為消費者帶來全方位的高品質體驗。未來，園區計畫開放承租，可望成為帶動區域發展的強力新引擎。

科定企業董事長曹憲章於象徵吉祥的鋼筋上簽名祈福。(圖：科定企業提供)

典禮當天，董事長曹憲章在象徵吉祥的金色鋼筋上親筆簽名祈福，祝願工程順利圓滿。他表示：「新樹物流園區的建設是科定多角化經營的重要基石，隨著園區的完工，它將成為連接產業鏈上下游的關鍵平台，為裝潢產業開創更多發展機遇。」

科定企業董事長曹憲章演講，展望 2025 年物流與產品新布局。(圖：科定企業提供)

新樹物流園區預計於 2025 年全面啟用，將顯著提升配送效率，增強客戶滿意度，並為業務穩定增長注入強大動能。同年，科定企業的明星產品環保批批板將推出全新花色，預計新增百款以上，在物流優化的加持下，將助消費者搶先掌握設計潮流，享受最前沿的裝潢設計元素。

科定企業高層巡視園區工程進度，為未來的承租戶嚴格把關。(圖：科定企業提供)