〈鈺創新品亮相〉搶AI智慧醫療商機 新品導入台大醫院

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-12-19 13:26

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鈺創 (5351-TW) 將參與明年 1 月初美國消費性電子展 CES，董事長盧超群今 (19) 日表示，鈺創今年展出重點是整合 AI 與半導體的邊緣 AI，尤其看好帝濶智慧 AI 隱私智能體 (ApA)，不僅保護個人隱私，還可取代人力、快速生成報告與支持醫務決策等，目前已經導入台大醫院竹北院區實際落地。

鈺創旗下帝濶智慧科技 (DeCloak Intelligences) 專注隱私資料安全，此次將展示 AI 隱私智能體 (AI privacy Agent，ApA) ，其可支援精確的身份辨識、行為分析與即時警示功能，有助提升生產效率，還能迅速應對突發情況，提高生產和服務的靈活性。

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鈺創指出，現行勞動力短缺情況下，AI 智能體的廣泛應用可降低人力成本，帝濶 ApA 符合高隱私、高機密需求環境應用，更是緩解人力不足的重要輔助方案之一。目前「智慧醫療 ApA」已成功導入台大醫院竹北分院區，而「機器人 ApA」則具備場景 / 行為感知與即時警示功能，有助於快速應對現場狀況，並適合多類機器人應用的導入與設計。

帝濶強調，「智慧醫療 ApA」能在不侵犯病患隱私的情況下，進行精確的身份辨識，協助醫療機構有效管理病患與醫護人員的進出，避免未經授權的訪客進入病房區域，保障患者隱私安全。