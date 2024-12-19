營收速報 - 2024年12月19日台股中小型公司11月營收一覽（新增1家）
鉅亨網新聞中心 2024-12-19 07:55
本次公布11月營收一覽
截至台北時間2024年12月19日07:55，彙整前一日公布11月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計1978家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|業強-電子零組件業
|1.90億
|63.1%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|業強-電子零組件業
|1.90億
|4.2%
11月已公布營收一覽
截至目前，已公布11月營收報告（資本額<50億）的家數累計達1978家。其中營收年增大於 25％有501家，年增小於-20％有316家。
11月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|介於10～50億
|>= +25%
|170家
|介於10～50億
|>= 0%
|272家
|介於10～50億
|< 0%
|188家
|介於10～50億
|<= -20%
|201家
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|小於10億
|>= +25%
|331家
|小於10億
|>= 0%
|418家
|小於10億
|< 0%
|280家
|小於10億
|<= -20%
|201家
11月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|寶徠-建材營造業
|4.20億
|91681.2%
|富華新-建材營造業
|47.87億
|59769.7%
|大飲-食品工業
|1,652萬
|53187.1%
|康霈*-生技醫療業
|936萬
|7768.1%
|桂田文創-文化創意業
|522萬
|6430.0%
11月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|昇益-建材營造業
|22.38億
|1196497.3%
|寶徠-建材營造業
|4.20億
|368635.1%
|聯上發-建材營造業
|1.64億
|32675.9%
|醣聯-生技醫療業
|302萬
|27390.9%
|順藥-生技醫療業
|417萬
|10317.5%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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