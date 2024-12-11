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微星入選25大國際品牌 品牌價值達2.12億美元

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-11 18:57

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微星入選25大國際品牌　品牌價值達2.12億美元。(圖：微星提供)

PC 品牌微星 (2377-TW) 今 (11) 指出，10 日獲選「2024 台灣最佳國際品牌價值調查」25 大國際品牌，品牌價值達 2.12 億美元，顯示微星在國際市場的品牌影響力持續提升。

微星科技行銷副總經理程惠正表示，微星近年積極布局 AI 伺服器、遊戲掌機、電動車充電樁等全新領域，深化 AI 與 AIoT 物聯網技術研發，拓展智慧生活版圖，未來將持續專注於創新、品質與永續發展。


此次台灣最佳國際品牌價值調查由台灣經濟研究院與國際鑑價機構 Interbrand 合作進行，以結合財務與品牌管理分析的鑑價機制評估。

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