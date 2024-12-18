本田合併日產汽車殺出程咬金？傳鴻海有意收購雷諾持有35%日產股權
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-12-18 14:54
日本兩大汽車公司本田 (Honda Motor) 和日產 (Nissan Motor) 甫傳出將展開合併協商，但最新外電消息指出，台灣電子製造商鴻海 (2317-TW) 也有意收購日產汽車。
根據彭博、日本媒體 Diamond Online 等外媒報導指出，鴻海在今年春季向瑞穗銀行表達想收購日產汽車的想法，且持有日產 35% 股權的雷諾汽車，也有意想要把日產持股賣給鴻海。
值得注意的是，鴻海電動車策略長、MIH 執行長關潤 (Jun Seki)，過往就在日產汽車體系服務長達逾 30 年，更曾出任「雷諾 - 日產 - 三菱汽車聯盟」首席副營運長，料將在此次事件扮演關鍵角色。
而日產預定在 12 月 23 日召開董事會，針對與本田合併協商進行表決，外電報導指出，雙方將提出諒解備忘錄 (MOU)，內容預計將禁止本田及日產在合併協商期間，與外部追求者進行協商，藉此阻止鴻海收購。
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