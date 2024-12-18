〈台股盤後〉2萬3有守 中小型電子股支撐人氣收漲150點
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-18 14:08
台股大盤在今 (18) 日在台指期結算壓力及上檔解套賣之下，大盤盤中由中小型股的 PCB、光學股、觀光類股帶頭，台積電 (2330-TW) 及權值股盤中表現並不強勁，但尾盤急拉，大盤上漲 150.66 點或 0.65%，收盤指數報 23168.67 點，成交值爲 3889.94 億元，市場專家指出， 台股大盤的指數空間並不大，走勢由類股輪漲爲主。
同時，台股大盤今天拉尾盤，迥異昨日的的走勢，台股大盤月線及季線在 22900 點，將可形成短線的支撐，也支撐台股守住 23000 點。
台積電終場收在 1085 元，較昨日上漲 10 元 0.93%，成交量放大爲 471775 張
而在匯市方面， 新台幣兌美元匯價中午暫收 32.532 元、貶值 1.7 分，成交金額 5.97 億美元。
台北股市集中市場今天早盤開在 23014.43 點，盤中最高 23211.17 點，最低爲 22934.59 點，終場大盤上漲 150.66 點或 0.65%，收盤指數報 23168.67 點，成交值爲 3889.94 億元。
資深證券分析簡伯儀指出，今天台股集中市場呈現類股輪動走勢，但由權值不再強勢，但中小型股活潑，顯示多方控盤態勢明確，空出指數空間給中小型股表現。
台股電子股次族群以 PCB 及上游原物料漲勢由臻鼎 - KY(4958-TW)帶動，包括華通 (2313-TW)、定穎 (3715-TW) 均獲帶動，上游材料台光電 (2383-TW)、富喬 (1815-TW) 強勢、金居 (8358-TW) 股價收平盤。BBU 備援電池股盤中也是盤中的強勢族群。
台股的 IC 載板族群欣興 (3037-TW)、南電 (8046-TW) 收紅 、景碩 (3189-TW) 下跌作收 。
蘋果光學元件股的亞光 (3019-TW) 以漲停價 158.5 元作收，帶動大立光 (3008-TW)、玉晶光 (3406-TW) 股價也同步收紅。
航運股長榮 (2603-TW)、萬海 (2615-TW) 收盤都下跌，陽明收盤上漲 0.2 元或 0.25%，報 78.9 元。
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