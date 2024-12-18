〈台股盤後〉2萬3有守 中小型電子股支撐人氣收漲150點

台股大盤在今 (18) 日在台指期結算壓力及上檔解套賣之下，大盤盤中由中小型股的 PCB、光學股、觀光類股帶頭，台積電 (2330-TW) 及權值股盤中表現並不強勁，但尾盤急拉，大盤上漲 150.66 點或 0.65%，收盤指數報 23168.67 點，成交值爲 3889.94 億元，市場專家指出， 台股大盤的指數空間並不大，走勢由類股輪漲爲主。