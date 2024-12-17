〈台股盤後〉台積電衰尾拖累指數翻黑跌21點 又陷2萬3保衛戰

台股今 (17) 日在台積電企圖攻上歷史高點 1100 元的帶動下，早盤最高來到 23223.51 點，上漲近 200 點，不過台積電中場翻黑，尾盤更進一步壓低，以最低點 1075 元作收，拖累台股由紅翻黑，收 23018.01 點，下跌 21.89 點，跌幅 0.1%，成交量 3991.44 億元。