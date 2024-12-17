〈台股盤後〉台積電衰尾拖累指數翻黑跌21點 又陷2萬3保衛戰
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-17 13:59
台股今 (17) 日在台積電企圖攻上歷史高點 1100 元的帶動下，早盤最高來到 23223.51 點，上漲近 200 點，不過台積電中場翻黑，尾盤更進一步壓低，以最低點 1075 元作收，拖累台股由紅翻黑，收 23018.01 點，下跌 21.89 點，跌幅 0.1%，成交量 3991.44 億元。
權值股今天漲跌互現，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 下跌 10 元，跌近 1%，收 1075 元；聯發科 (2454-TW) 上漲 40 元，漲近 3%，來到 1425 元；聯電 (2303-TW)(UMC-US) 漲近 3%、廣達 (2382-TW)、鴻海 (2317-TW 均於平盤上方遊走，日月光 (3711-TW) 跌近 1%。
隨著 ASIC 話題發酵，今日世芯 - KY(3661) 衝上漲停鎖住，帶動 16 檔千金股中，祥碩 (5269-TW) 同收漲停，創意 (3443-TW) 漲近 9%，力旺 (3529-TW) 漲近 5%，信驊 (5274-TW) 漲逾 4%、川湖 (2059-TW)、緯穎 (6669-TW) 均漲 4%，。
上海團客恢復赴台旅遊，帶動觀光、航空類股走強，觀光股部分，雲品 (2748-TW)、鳳凰 (5706-TW) 均漲逾 4%、雄獅 (2731-TW)；航空股部分，長榮航 (2618-TW)、華航 (2610-TW) 均漲近 2%。
台積電董事長魏哲家日前指出機器人是未來趨勢，帶動機器人類股走強，所羅門 (2359)、亞光 (3019-TW)、全球傳動 (4540-TW)、台灣精銳 (4583-TW) 均飆漲停，羅昇 (8374-TW) 漲逾 8%。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
#波段上揚股
#上升三法
#多頭均線上攻
#偏強機會股
#動能指標上漲股
下一篇