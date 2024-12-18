〈台股開盤〉航空觀光靠團客題材單飛 權值股熄火 2萬3陷膠著戰
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-18 09:39
電子權值股今 (18) 日無太多表現，使得台股群龍無首，早盤呈現高檔震盪，最高漲至 23055.13 點，最低則跌至 22934.59 點，陷入 23000 點以及 5 日線保衛戰，預估成交量 3600 億元。
電子權值股今天大多小跌或於平盤附近震盪，台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW) 於平盤附近遊走，聯發科 (2454-TW) 也小跌 0.35%。另外，廣達 (2382-TW) 跌 0.55%，台達電 (2308-TW) 跌近 1%，日月光 (3711-TW) 則漲近 1%。
上海團客恢復赴台旅遊，觀光、航空族群續強，夏都 (2722-TW) 強攻漲停鎖住 36.35 元，六福 (2705-TW)、雲品 (2748-TW)、寒舍 (2739-TW)、華園 (2702-TW) 漲逾半根停板，雄獅 (2731-TW)、鳳凰 (5706-TW)、晶華 (2707-TW) 皆有 2 至 3% 的漲幅。
另外，長榮航 (2618-TW) 漲逾 3%，華航 (2610-TW) 漲逾 2%，台灣虎航 (6757-TW) 也有超過 1% 的漲幅。
能源族群今天也有所表態，雲豹能源 (6869-TW) 漲逾 4%，泓德能源 (6873-TW)、森崴能源 (6806-TW) 漲逾 2%。
AI 族群今天則相對弱勢，散熱類股奇鋐 (3017-TW)、尼得科超眾 (6230-TW) 跌 3 至 4%，其他如緯穎 (6669-TW)、晟銘電 (3013-TW) 也跌逾 3%。
美股四大指數盡墨，道瓊指數下跌 267.58 點或 0.61%，收 43449.9 點； 那斯達克指數下跌 64.83 點或 0.32%，收 20109.06 點；S&P 500 指數下跌 23.47 點或 0.39%，收 6050.61 點；費城半導體指數下跌 86.27 點或 1.64%，收 5169.79 點。
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