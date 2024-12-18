〈台股開盤〉航空觀光靠團客題材單飛 權值股熄火 2萬3陷膠著戰

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-18 09:39

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電子權值股今 (18) 日無太多表現，使得台股群龍無首，早盤呈現高檔震盪，最高漲至 23055.13 點，最低則跌至 22934.59 點，陷入 23000 點以及 5 日線保衛戰，預估成交量 3600 億元。

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AI 族群今天則相對弱勢，散熱類股奇鋐 (3017-TW)、尼得科超眾 (6230-TW) 跌 3 至 4%，其他如緯穎 (6669-TW)、晟銘電 (3013-TW) 也跌逾 3%。