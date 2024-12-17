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〈台股開盤〉權值三王回神 強漲逾百點叩關23,200點

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-12-17 09:30

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〈台股開盤〉權值三王回神 強漲逾百點叩關23,200點。(鉅亨網資料照)

台股今 (12) 日隨電子盤反攻，早盤即開高大漲逾百點，電子族群強勢表態，激勵大盤漲點擴大至 173 點，最高一度衝到 23,212 點，也收復 10 日線，預估今日成交量達 4,000 億元，較昨日略縮。

權值三王今日明顯回神，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 上漲 1%，靠攏前高 1,100 元，鴻海 (2317-TW) 也反彈近 1%，聯發科 (2454-TW) 漲幅更達 3%，廣達 (2382-TW) 也小漲表態，推升大盤勁揚。


高價股也群起上攻，股王信驊 (5274-TW) 強漲半根，站回年線大關，力旺 (3529-TW) 也勁揚 4%，世芯 - KY(3661-TW) 因操刀 AWS 新一代晶片議題持續延燒，今日直攻漲停板，創下八個月來新高，其他如大立光 (3008-TW)、緯穎 (6669-TW) 也都在盤上表現。

另外，聯電 (2303-TW)(UMC-US) 因傳出取得高通 (QCOM-US) 先進封裝訂單，今日股價從底部反彈，強漲 4%，連帶拉抬 ASIC 子公司矽統 (2363-TW)、智原 (3035-TW) 分別大漲 5%、7%，成為盤面焦點。

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台股開盤台積電鴻海聯發科2萬3

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信驊38353.51%
力旺34155.40%
智原2476.01%
矽統72.54.02%
聯電43.24.22%
緯穎26104.40%
大立光25400.79%
世芯-KY33209.93%
廣達2770.73%
聯發科14202.53%
鴻海185.51.92%
台積電10900.46%
台積電202.220.61%
高通157.89-0.40%
聯電 ADR6.34-0.78%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿6.82
加權指數法興(購) 槓桿8.4
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