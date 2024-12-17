〈台股開盤〉權值三王回神 強漲逾百點叩關23,200點

台股今 (12) 日隨電子盤反攻，早盤即開高大漲逾百點，電子族群強勢表態，激勵大盤漲點擴大至 173 點，最高一度衝到 23,212 點，也收復 10 日線，預估今日成交量達 4,000 億元，較昨日略縮。