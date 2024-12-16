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〈台股盤後〉台積電獨撐大局守住2萬3 櫃買指數重跌2% 上市櫃逾1400家下跌

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-16 14:10

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〈台股盤後〉台積電力挽狂瀾守住23000點 櫃買重跌2% 上市櫃逾1400家下跌。(圖：shutterstock)

隨美國 FOMC 利率會議即將到來，市場觀望氣氛濃，儘管台股今（16）日早盤在台積電帶動下，上漲逾 200 點，然而在其餘權值股走空下，漲幅收斂，終場守住 2 萬 3 大關，收 23020 點，上漲 19.42 點，成交量 4087.83 億元；但上櫃指數持續走弱，跌幅重達 2.03%，上市櫃下跌家數逾 1400 家。

權值股漲跌互現，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 漲幅 1.87%，上漲 20 元，來到 1080 元，單一個股貢獻大盤漲點 168.81 點。聯發科 (2454-TW) 下跌 20 元，跌逾 1%，來到 1390 元；廣達 (2382-TW) 下挫逾 3%、鴻海 (2317-TW) 跌逾 2%，聯電 (2303-TW)(UMC-US) 於平盤下方遊走，日月光 (3711-TW) 漲逾 1%。


從類股來看，受到台積電上漲的帶動，上市半導體類股漲幅 1.29%；此外，營建類股漲幅 0.54%，金融股漲幅也有 0.2% 左右。上周大漲的資服類股拉回，跌幅重達 3.23%，生技醫療類股跌幅也達 2.6%

資金流向營建股，遠雄 (5522-TW)、皇昌 (2543-TW) 均漲逾 4%、欣巴巴 (9906-TW) 漲逾 3%、京城 (2524-TW) 漲近 3%、弘景 (2527-TW)、潤弘 (2597-TW) 均漲逾 2%。

食品類股中，大飲 (1213-TW) 亮紅燈、興泰 (1235-TW) 漲逾 3%、台榮 (1220-TW)、統一 (1216-TW) 均漲逾 1%。

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櫃買市場加權指數250.1-2.03%
皇昌71.53.62%
台榮18.950.80%
興泰107.54.88%
大飲14.310.00%
潤弘152.52.35%
宏璟37.62.31%
京城69.23.13%
欣巴巴1234.24%
遠雄81.45.17%
台積電10851.88%
日月光投控160.51.26%
聯電41.450.00%
鴻海182-2.41%
廣達275-3.68%
聯發科1385-1.77%
統一85.71.66%
聯電 ADR6.39-0.16%
台積電200.994.98%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿10.42
加權指數法興(購) 槓桿7.2
加權指數法興(售) 槓桿7.96
加權指數法興(售) 槓桿8.11

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