〈台股盤後〉台積電獨撐大局守住2萬3 櫃買指數重跌2% 上市櫃逾1400家下跌

隨美國 FOMC 利率會議即將到來，市場觀望氣氛濃，儘管台股今（16）日早盤在台積電帶動下，上漲逾 200 點，然而在其餘權值股走空下，漲幅收斂，終場守住 2 萬 3 大關，收 23020 點，上漲 19.42 點，成交量 4087.83 億元；但上櫃指數持續走弱，跌幅重達 2.03%，上市櫃下跌家數逾 1400 家。