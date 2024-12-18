SK海力士開發新一代SSD 採PCIe Gen5技術 讀取速率倍增

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-12-18 11:21

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記憶體大廠 SK 海力士今 (18) 日宣布，開發出適用於 AI 資料中心的高容量固態硬碟 (SSD) 產品 PS1012，為 61TB QLC 產品，並採用 PCIe Gen5 技術，數據傳送速率最高 32GT/s，順序讀取性能比 PCIe Gen4 適用產品提高一倍，並預計明年第三季再推出 122TB 的產品。

SK 海力士表示，隨著 AI 時代正式到來，高性能企業級固態硬碟 (eSSD，enterprise SSD) 的需求正急劇增加，高容量的 QLC 技術正成為業界標準，為順應此趨勢，公司開發出了適用該技術的 61TB(太位元組) 產品，並推向市場。

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SK 海力士計劃在今年向全球伺服器製造商提供樣品，並進行產品評估，也計劃在明年第三季將產品群擴大至 122TB。

SK 海力士的子公司 Solidigm 全球首次將基於 QLC 的企業級固態硬碟商業化。 SK 海力士以 Solidigm 為中心，引領適用於 AI 資料中心的固態硬碟市場，期待通過 PS1012 的開發，構建均衡的固態硬碟產品群組，實現兩家公司之間的協同效應最大化。

SK 海力士指出，PS1012 採用了最新的 PCIe Gen5，與基於 PCIe Gen4 的產品相比，頻寬增大 1 倍，數據傳送速率可達 32GT/s(千兆傳輸 / 秒)，順序讀取性能是以前一代規格產品的 2 倍，可達 13GB/s(千兆位元組 / 秒)。

此外，SK 海力士開發的產品也可支援 OCP 2.0 版本，藉此提高全球 AI 領域客戶的多種資料中心伺服器設備的相容性。

SK 海力士今年 11 月開發出全球最高的 321 層 4D NAND 快閃記憶體技術，為突破企業級固態硬碟的容量極限，公司同時進行基於 321 層 4D NAND 技術的 244TB 產品開發，以此引領適用於數據中心的超高容量固態硬碟市場。