SK海力士量產業界首款321層NAND 明年上半年起供應

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-21 13:54

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記憶體大廠 SK 海力士今 (21) 日宣佈，開始量產全球最高的 321 層 1Tb TLC(Triple Level Cell) 4D NAND Flash，計劃從明年上半年開始提供給客戶，以因應市場需求。

SK 海力士表示，公司從 2023 年 6 月量產業界最高的上一代 238 層 NAND Flash 產品，並供應給市場，此次又率先推出超過 300 層的 NAND Flash，突破技術限制。

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SK 海力士說，此次產品採用高生產效率的「3-Plug」工藝技術，克服堆疊限制，透過分三次通孔，隨後經優化的後續工藝將 3 個通孔進行電氣連接，過程中也開發出低變形材料，引進通孔間自動排列 (alignment) 矯正技術，技術團隊也將上一代 238 層 NAND Flash 的開發平臺應用於 321 層，最大限度地減少工藝變化，與上一代相比，生產效率提升 59%。

SK 海力士 321 層產品與上一代相比，數據傳輸速度和讀取性能分別提高 12%、13%，並且數據讀取能效也提高 10% 以上，公司將以 321 層 NAND Flash 積極面向 AI 的低功耗、高性能新市場，逐漸擴大應用範圍。

SK 海力士 NAND Flash 開發擔當副社長崔正達表示，公司率先投入 300 層以上的 NAND Flash，將搶攻用於 AI 資料中心的固態硬碟、終端 AI 等市場，並佔據有利位置，強調公司不僅在 HBM 為代表的 DRAM，在 NAND Flash 領域也具備超高性能記憶體產品群組，躍升為全方位面向 AI 的記憶體供應商。