SK海力士HBM大豐收 宣佈未來三年現金股利上調25%

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-27 17:43

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記憶體大廠 SK 海力士今年因供應 HBM 給輝達，獲利亮眼，今 (27) 日也公佈 2025 年至 2027 年間的股東回報政策和企業價值提升 (Value-up) 計劃，公司決定將累計自由現金流量 (Free Cash Flow) 的 50% 作為股東回報的現有原則，固定年度股利 (年度最低每股股息) 從每股 1200 韓元提高至每股 1500 韓元，上調 25%。

SK 海力士表示，此次固定股利上調後，預計全年現金股利發放總額將擴大到 1 兆韓元的規模，公司希望通過此舉回饋股東，因公司在克服各種困難，躍升為面向 AI 的記憶體全球領先企業的過程中股東給予了大力支持和關注。

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SK 海力士強調，儘管今後記憶體產業情況會發生變化，但為持續保持企業價值，公司將均衡地推進股東回報和財務健全舉措。

為此，SK 海力士制訂實現淨現金和確保最佳現金持有量的財務健全具體目標，為了達成其目標，公司決定將先前政策派發的全年自由現金流量中的 5% 優先利用於加強財務結構。

SK 海力士說，截至三年回報政策結束的 2027 年，公司若能夠達成這一目標，將在維持財務健全的範圍內實施額外的股東回饋，且若因營業業績好轉，自由現金流量能明顯提高，公司也決定將在該政策到期之前考慮提早回饋。

此外，SK 海力士也發表進一步提高企業價值的價值提升計劃，首先為「設備投資原則 (CapEx Discipline)，將年度投資規模具體化為營收的平均 30% 中間階段，預測這一舉措可減少未來的不確定性，並根據市場變化迅速做出決策，有助於創造穩定的現金流。

另外，隨著 AI 時代的正式到來，客戶的需求變得更加多樣化、高端產品的比重加大的趨勢下，公司將構建未來技術發展藍圖，進一步鞏固面向 AI 的記憶體市場領導力。