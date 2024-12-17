鉅亨速報 - Factset 最新調查：Webster Financial Corp.WBS-US的目標價調升至67元，幅度約3.08%
鉅亨網新聞中心 2024-12-17 20:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Webster Financial Corp.(WBS-US)提出目標價估值：中位數由65元上修至67元，調升幅度3.08%。其中最高估值76元，最低估值59元。
綜合評級 - 共有15位分析師給予Webster Financial Corp.評價：積極樂觀12位、保持中立3位、保守悲觀0位。
Webster Financial Corp.今(17日)收盤價為59元。近5日股價下跌3.08%，標普指數上漲0.35%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- Fed降息2碼 巴隆周刊：這20檔配息股迎來大利多
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Webster Financial Corp.WBS-US的目標價調升至59元，幅度約3.51%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Webster Financial Corp.WBS-US的目標價調升至61元，幅度約3.39%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Webster Financial Corp.WBS-US的目標價調升至65元，幅度約3.17%
上一篇
下一篇