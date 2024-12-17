台泥旗下能元科技超高性能電池 取得AS9100航太等級認證

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-12-17 20:11

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台泥 (1101-TW) 今 (17) 日宣布，子公司能元科技 Molicel 超高性能三元鋰電池取得國際航空航天業的 AS9100:D 認證，也是台灣首個取得航空等級認證的電芯品牌。

能元科技表示，AS9100 認證旨在驗證企業在批量生產中能否始終如一地達到安全和性能標準，對應用於航空、航太和國防工業的嚴格要求至關重要，透過取得 AS9100:D 認證，能鞏固公司在空中電動飛行器 (eVTOL) 產業中的供應商地位。

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目前能元科技 INR-21700-P45B 電池在全球 eVTOL 市場占有率居冠，主要合作客戶來看，Archer Aviation 已經獲得美國聯邦航空管理局 FAA 批准進行 eVTOL 商業測試；Vertical Aerospace 已順利完成原型機 VX4 第一階段駕駛測試。

能元科技表示，取得 AS9100 認證代表 Molicel 對最高品質標準的承諾，能進一步強化在 eVTOL 產業中的競爭力，以及推動電池技術的進一步突破，特別是在能量密度、容量與安全性等關鍵領域。