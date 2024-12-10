台泥11月營收續創單月新高 亞泥寫18個月最佳

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-12-10 18:35

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水泥雙雄今 (10) 日公告 11 月營收，台泥 (1101-TW)165.02 億元，續創歷史單月新高，月增 1.4%、年增 87.8%；亞泥 (1102-TW)71.94 億元，則創 18 個月新高，月增 3.5%、年增 2.2%。

累計台泥前 11 月營收 1384.66 億元，也是歷年同期最佳，年增 39.6%。台泥說明，11 月和平電力運營恢復正常、綠能營收也有增長，台泥嘉謙綠能漁電共生案場 ABC 三區電業執照近期也已經核發。

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亞泥前 11 月營收 692.04 億元，年減 6.3%。據了解，亞泥 11 月台灣水泥和預拌業務因天氣回穩而恢復正常銷售、嘉惠二期發電效益提升，發電度數增加，遠龍不銹鋼銷量顯著上揚。