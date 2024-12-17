外資買超34億元 加碼泰金寶、航空雙雄 調節金融股、面板雙虎

台股早盤今 (17) 日早盤上漲近 200 點，不過台積電最終由紅翻黑，拖累大盤收黑，收 23018.01 點，成交量 3991.44 億元；三大法人合計買超 21.58 億元，其中外資買超 34 億元，大單敲進泰金寶 - DR 近 3 萬張、以及航空雙雄約 2 萬張。