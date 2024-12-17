外資買超34億元 加碼泰金寶、航空雙雄 調節金融股、面板雙虎
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-17 18:09
台股早盤今 (17) 日早盤上漲近 200 點，不過台積電最終由紅翻黑，拖累大盤收黑，收 23018.01 點，成交量 3991.44 億元；三大法人合計買超 21.58 億元，其中外資買超 34 億元，大單敲進泰金寶 - DR 近 3 萬張、以及航空雙雄約 2 萬張。
觀察三大法人今日動向，合計買超 21.58 億元，其中外資獨站買方，買超 34.31 億元，呈連二買；投信及自營商同站賣方，投信由買轉賣，賣超 4.9 億元，自營商賣超 7.83 億，呈連三賣
外資今天大單敲進泰金寶 - DR 2.9 萬張，加碼航空雙雄長榮航 1.3 萬張、華航 6347 張，並買超華南金 1.9 萬張，華通 1 萬張，00919 群益台灣精選高息 1 萬張，亞泥 6237 張，長華 * 6146 張，00637L 元大滬深 300 正 2 4667 張，華邦電 4558 張。
外資今天大舉賣出凱基金 6.1 萬張，以及多檔金融股，包括臺企銀 2.1 萬張、中信金 1.8 萬張、玉山金 1.7 萬張、台新金 1.6 萬張、國泰金 1.4 萬張、永豐金 1.3 萬張；並賣超面板雙虎，群創 3.3 萬張、友達 1.6 萬張，也賣超鴻海 1.7 萬張。
投信今天買超方面大舉敲進凱基金 3.1 萬張，以及多檔金融股，包括中信金 1.7 萬張、台新金 1.4 萬張、玉山金 1.1 萬張、永豐金 9023 張、群益證 5448 張，並買超散裝航運類股，裕民 8329 張、慧洋 - KY 5240 張，也買超聯強 5655 張，遠傳 5578 張。
投信大舉賣出華南金 2.2 萬張，調節遠東集團類股，包括亞泥 6104 張、遠東新 5613 張、遠東銀 4155 張；也賣超長榮航 1.3 萬張、京元電子 8237 張、長華 * 4200 張，並賣超可成 4052 張，富邦金 3985 張，中租 - KY 3921 張。
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