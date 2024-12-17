〈統一證投資展望〉料明年聯準會續降息3-4碼 台股選股密碼「A.P.T」
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-17 14:38
統一證券 (2855-TW) 於今 (17) 日舉行 2025 年台股投資展望會，預估聯準會明年將降息 3-4 碼，並於第二季停止縮表，使市場流動性進一步提升，為美股再創高提供支撐，而台股高點為 28000 點，選股方向為「A.P.T」，亦即 AI、消費和新技術。
統一投顧建議，明年台股投資圍繞「A.P.T」概念，其中，A 代表 AI 相關；隨著 Nvidia GB200 放量出貨，雲端大廠自行開發 ASIC AI 平台，AI 商機將從當下最夯的雲端硬體建置延伸到邊緣 AI，包括軟體系統、AI PC、AI 手機、自駕車與 AI 機器人等，落實 AI 變現。
P 包括消費 (Purchasing) 和政策 (Policy)，歐美降息將逼出消費購買力，中國政策補貼也刺激消費，研判下半年消費力引爆，電子、傳產消費相關的議題百花齊放。
T(Transform) 代表新技術 (Technology) 和產業轉型 (Transform)，包括半導體先進製程演進大趨勢，以及面板業啟動轉型計畫。
統一證券國際財富管理處則指出，隨著美國降息啟動，建議投資人把握債券甜蜜進場點，目前美國十年期公債殖利率處在過去 15 年間少數高點位置，債券價格處於低點，適合投資人布局債券並長期持有，建議喜歡領息的投資人可瞄準債券天期十年以上，票面利息 4-5% 的高信用評等 (A~AAA 級) 債券。
隨著歐美持續推進降息循環，統一證樂觀看待，明年全球經濟動能可望增強，低迷兩年的製造業需求逐漸回溫，企業補庫存動力也隨之提升，使美股和台股仍處多頭年，惟關稅戰的強度仍未知，投資人應做好風險控管及資產配置。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 永豐金黃蔭基：估台股2025上半年高點26800 台幣難見二字頭
- 群益估蛇年高點上看26500點 各季波動受美科技股影響大
- 〈美股盤後〉Fed決策倒數計時 那指喜攀歷史新高
- Fed傳聲筒：本周降息後可能放慢甚至暫停降息
下一篇