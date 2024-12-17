〈統一證投資展望〉料明年聯準會續降息3-4碼 台股選股密碼「A.P.T」

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-17 14:38

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統一證券 (2855-TW) 於今 (17) 日舉行 2025 年台股投資展望會，預估聯準會明年將降息 3-4 碼，並於第二季停止縮表，使市場流動性進一步提升，為美股再創高提供支撐，而台股高點為 28000 點，選股方向為「A.P.T」，亦即 AI、消費和新技術。

統一投顧建議，明年台股投資圍繞「A.P.T」概念，其中，A 代表 AI 相關；隨著 Nvidia GB200 放量出貨，雲端大廠自行開發 ASIC AI 平台，AI 商機將從當下最夯的雲端硬體建置延伸到邊緣 AI，包括軟體系統、AI PC、AI 手機、自駕車與 AI 機器人等，落實 AI 變現。

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P 包括消費 (Purchasing) 和政策 (Policy)，歐美降息將逼出消費購買力，中國政策補貼也刺激消費，研判下半年消費力引爆，電子、傳產消費相關的議題百花齊放。

T(Transform) 代表新技術 (Technology) 和產業轉型 (Transform)，包括半導體先進製程演進大趨勢，以及面板業啟動轉型計畫。

統一證券國際財富管理處則指出，隨著美國降息啟動，建議投資人把握債券甜蜜進場點，目前美國十年期公債殖利率處在過去 15 年間少數高點位置，債券價格處於低點，適合投資人布局債券並長期持有，建議喜歡領息的投資人可瞄準債券天期十年以上，票面利息 4-5% 的高信用評等 (A~AAA 級) 債券。