群益估蛇年高點上看26500點 各季波動受美科技股影響大

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范振鴻說明，川普政策聚焦在將製造業帶回美國、對中國出口管制採更嚴格的規範、抵禦中國的不公平貿易行為、奉行「3-3-3 政策」、減稅及增加關稅等，預期其財經內閣人選有商務部長盧特尼克、財政部長貝森特和貿易代表葛里爾，會將川普理念落實到政策面。