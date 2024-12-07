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群益估蛇年高點上看26500點 各季波動受美科技股影響大

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-07 09:26

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台股蛇年續創高可期。(圖：群益提供)

群益金鼎證券和群益投顧舉辦「2024 年第四季總經趨勢與產業論壇」，群益投顧總經理范振鴻表示，預估明 (2025) 年台股指數高點將達到 26500 點，各季波動主要受美國科技股影響。

此次論壇有超過數十家機構投資人共襄盛舉，獲邀參加的優質企業包括弘塑 (3131-TW)、鴻騰精密 (6088-HK)、華固 (2548-TW)、統振 (6170-TW)、系統電 (5309-TW)、建準 (2421-TW)、聚積科技 (3527-TW) 和景碩 (3189-TW) 等多間上市櫃公司。


范振鴻說明，川普政策聚焦在將製造業帶回美國、對中國出口管制採更嚴格的規範、抵禦中國的不公平貿易行為、奉行「3-3-3 政策」、減稅及增加關稅等，預期其財經內閣人選有商務部長盧特尼克、財政部長貝森特和貿易代表葛里爾，會將川普理念落實到政策面。

其中，減稅計劃有助提振美國經濟溫和成長，搭配企業營運動能轉佳，將有助於推動美股走勢。

另外川普的政策包括有大規模驅逐非法移民，增加基礎建設支出，修築墨西哥邊境圍牆，有利原材料如鋼筋、水泥；鼓勵開發頁岩油、天然氣以及清潔煤炭，增產美國境內石化能源的規劃，有助油氣鑽探與油田服務及設備股營運前景。

另外 ElonMusk 成為政策重要顧問，去監管化、削減財政赤字將會是重點，科技與金融板塊有望受惠。

范振鴻預期，今年美國經濟將成長 2.6%，但因明年民間消費預期減緩，經濟成長將下滑至 1.8%，美國經濟將維持軟著陸、溫和增長的態勢。

而台股各季高點受美國科技股影響，預估明年高點將出現在 26500 點。

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