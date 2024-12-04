永豐金黃蔭基：估台股2025上半年高點26800 台幣難見二字頭

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-04 17:09

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永豐金 (2890-TW) 今 (4) 日釋出 2025 年投資展望，首席經濟學家黃蔭基博士表示，2024 年是「龍騰祥雲」，景氣與市場令人欣喜的一年，預期 2025 年呈現「神 (蛇) 采飛揚」，他認為，明年聚焦 AI 與降息兩個趨勢，以及債務與通膨兩個挑戰，台股行情方面，預估上半年高點 26800 點，新台幣在美元強勢下，預估 31.1 元起跳，2025 年難見二字頭。

展望 2025 年，黃蔭基表示，川普強勢重返白宮，經濟與市場表現一定會比 2024 更充滿挑戰。「美國優先」預期同時帶來挑戰與機遇，全球央行降息能夠緩衝保護主義帶來的傷害，持續看好美國、日本與台灣的經濟表現，以及受益於全球供應鏈重組的新興國家。

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談及明年兩個趨勢，黃蔭基指出，首先，AI 發展仍在早期階段，未來將擴散至資訊應用系統、能源與機器人應用，而算力 = 耗能，電力需求成長趨勢明確，EPRI 預估資料中心未來 5 年電力需求將複合成長 5%。其次，2025 年迎來降息趨勢，Fed 防範通膨復燃，預估只降息 2 碼，非美國家防範 MAGA 衝擊，ECB、BOE 將降息 4 碼，韓國、澳洲加入降息行列，台灣預估維持政策利率 2%，全年按兵不動。

兩個挑戰部分，川普主張全面延長減稅，並祭出「免稅三箭」，2025 年財政赤字率恐難縮減至 5% 以下，IMF 也預估 2025 年美國公共債務 / 名目 GDP 比重將由 122% 上升至 126%。而高關稅、反移民政策的實施，恐讓通膨捲土重來，2025 年核心 PCE 回到 3.0% 以上，Fed 的貨幣調控難度提高。而中國則需要推出更有效的刺激政策對抗通縮。

至於股市、美元、黃金方面，黃蔭基表示，美股領頭羊，在川普減稅、放鬆監管下，S&P 500 上看 6500 點，台股上半年衝高 26800 點；MAGA 關稅政策恐拉抬通膨，Fed 降息路徑受限，預期美債 10 年券區間震盪在 3.80%~5.00%；美元續強，台幣 31.1 起跳，2025 年難見 2 字頭；央行貨幣儲備、國際地緣政治局勢、及全球貨幣寬鬆前景，金價上看 2895 美元。

展望 2025 年台股，整體上市公司獲利在台積電成長兩成的帶動下，預期將成長 23%，獲利創高至 4.6 兆元，EPS 來到 1410 元。資金結構改變，高股息 ETF 旋風，投信買超 8375 億勝過外資賣超 7258 億，改變了過去外資主導的格局。

黃蔭基說，AI 浪潮促使各大 CSP 的資本支出在 2024 成長 41%，預期 2025 年將持續擴張 20%。要注意的是，企業獲利年增率 2025 年將從 Q1 的 57% 走緩到 Q4 的 17%。2025 年台股創高在上半年，建議投資人把握上半年獲利機會。

行情的預估，以台股 2025 年獲利預估 EPS 1410 元計算，台股在過去 10 年本益比區間在 15 倍至 19 倍，對應指數 21000 點至 26800 點。

黃蔭基表示，「台灣尚勇」是科技產業，2025 年目前能見度最高的產業仍是 AI 相關的供應鏈，預估明年首季在 GB200 放量，且美國 CSP 業者資本支出推估仍有 20% 以上的年增率，包含先進製程、CoWos、ASIC、ODM、測試需求、載板、Switch 都將受惠，商機皆仍有高雙位數增長。相關供應鏈無論就能見度與成長性仍是最高，另可留意因 AI 崛起所帶動的網安資安需求。此外，車用電子的滲透率持續提升，可關注車用電子的復甦回升時機。