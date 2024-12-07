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〈熱門股〉三大航空股飛出新高度 長榮航寫新紀錄

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-07 10:50

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長榮航股價創高。(圖：長榮航提供)

在台灣虎航 (6757-TW) 轉列一般板上市、股價衝上 8 字頭的激勵下，航空股本周股價高飛，華航 (2610-TW) 衝上 27.1 元，創去年 7 月中旬以來新高，長榮航 (2618-TW) 更飛出史上新高價達 45.45 元，台灣虎航最高也看到 86.9 元。

華航表示，明年客運供需持續會緊張，多少會使機票價格往上走，只要需求沒有修正，整體展望就樂觀。


華航直指，航太業面臨供應鏈瓶頸，發動機維修時間拉長，從約 60-90 天一舉拉長到 180-200 天，令航空公司較少用促銷搶市占，機票價格更有支撐力。

長榮航也提到，客運需求還是非常強，明年對現有航點會再加密，並將於 11 月開出桃園 - 美國達拉斯新航線，屆時在美國德州將擁有休士頓和達拉斯兩個直航航點。

貨運方面，長榮航仍樂觀看待，即便美國新總統川普祭出高關稅議題，但民生電商需求強勁，目前來看對跨境電商的貨量不會有明顯影響。

長榮航日 K 線圖

 

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