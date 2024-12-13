外資連4賣再調節債券ETF 持續加碼長榮航1.9萬張

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-12-13 18:45

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台股今 (12) 日小跌 26 點，收在 23020 點，驚險守住 2 萬 3 大關，但摜破十日線，外資賣度瞄準債券 ETF 進行提款，三檔合計賣超張數就達 5.2 萬張，也持續加碼長榮航 1.9 萬張，與投信及自營商對作。

三大法人合計賣超 103.3 億元，外資賣超 40.33 億元，已連四賣，投信買超 24.94 億元，連三買，自營商賣超 87.91 億元，由買轉賣；期貨方面，外資加碼空單 2746 口，未平倉空單水位提升至 42161 口。

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觀察外資賣超對象，隨著川普即將上任，外資也加速調節債券 ETF，包括群益 ESG 投等債 20+(00937B-TW)、元大美債 20 年 (00679B-TW)、國泰 20 年美債 (00687B-TW)，三家合計就超過 5.2 萬張，也持續調節聯電 (2303-TW) 與鴻海 (2317-TW)，張數分別達 2.1 萬張、1.3 萬張。