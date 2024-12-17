東元電機連續五年入選DJSI道瓊永續指數

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-17 12:28

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2024 年道瓊永續指數 (Dow Jones Sustainability Index, DJSI) 最新評選結果揭曉，東元電機 (1504-TW) 連續 5 年入選新興市場指數，且是新興市場機電類股 ESG 評鑒中排名第一，而總得分較去年再進步，名列全球機電產業組排行第二名，領先各大知名國際品牌。

在產業最關鍵的評比專案中，企業倫理 (Business ethics)、供應鏈管理 (Supply chain management)、環境政策與管理 (Environmental policy & management) 都獲得業界最高分；資訊公開程度獲評為非常高 (very high)；治理與經濟 (Governance & Economic) 整體面向，也獲得業界最高分。

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董事長利明獻表示，東元的願景是成為全球電氣化、智慧化與綠色能源的核心發展驅動者，透過企業對企業的永續發展，持續提供整合與創新解決方案，為員工打造永續發展的工作環境，為股東創造永續價值。

東元表示，在全球各大企業高度競爭的 DJSI 評比中，東元的成績年年進步，彰顯了集團長期投入永續經營的努力成果。今年參考歐盟永續分類 (EU Taxonomy) 指引進行營收的分類，顯示 2023 年度集團合併永續類產品營收比例達到 54.6%，較前一年更為提高。

其次，東元也參考 ISO 14020 系列等標準將其綠色產品與服務，以三大事業群的營收表現來區分，可以看出，東元 IE3 以上的高效率低壓馬達營收在機電系統暨自動化事業群占比 74.7%；空調暨智慧生活事業群的綠色家電產品營收占比 60.0%；智慧能源事業群的工程類營收 (離岸風電、電網韌性、綠建築等) 占比 53.0%，是綠色產品營收成長最顯著的事業群。

而在社會面與公司治理方面，不但近年九度名列公司治理評鑒前 5%，2023 起，東元透過 KPI 指標保障女性晉用，並推行 DEI(多元、平等、共融) 活動， 全面實施經理人變動獎金發放率與永續 KPI(溫室氣體排放量、碳排放密集度及綠色供應鏈健全程度) 直接連動制度，更是建立風險治理架構，於董事會層級進行避險監管及稽核。