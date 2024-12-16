外資終結連4賣轉買超151億元 敲入台積電逾1.8萬張 低接台塑集團股

台股今 (16) 日早盤在台積電帶動下，上漲逾 200 點，然而市場觀望氣氛濃，其餘權值股走空，終盤收 23090.9 點，上漲 19.42 點，漲 0.08%，守住兩萬三大關。其中外資終結連四賣轉買，主要敲入台塑集團 5 檔個個股、台積電、航空雙雄以及多檔金融股。