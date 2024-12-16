外資終結連4賣轉買超151億元 敲入台積電逾1.8萬張 低接台塑集團股
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-16 18:14
台股今 (16) 日早盤在台積電帶動下，上漲逾 200 點，然而市場觀望氣氛濃，其餘權值股走空，終盤收 23090.9 點，上漲 19.42 點，漲 0.08%，守住兩萬三大關。其中外資終結連四賣轉買，主要敲入台塑集團 5 檔個個股、台積電、航空雙雄以及多檔金融股。
觀察三大法人今天籌碼動向，合計買超 69.9 億元，外資及投信同站買方，外資由賣轉買，買超 151.63 億元，投信買超 15.94 億元，呈連四買；自營商獨站賣方，賣超 97.68 億。
外資今日敲進台塑集團 5 檔個股，包括南亞科 19513 張，台塑 5217 張、南亞 5067 張、台化 3157 張、台塑化 2355 張；也買超台積電 18766 張；還有航空雙雄，華航 11661 張，長榮航 11224 張；以及多檔金融股國泰金 18028 張、第一金 10625 張、彰銀 7977 張、新光金 7431 張、華南金 6569 張，並買超神達 16728 張，
外資今天大舉賣出 00945B 凱基美國非投等債 19140 張，以及多檔 ETF， 00965 元大航太防衛科技 14914 張、00919 群益台灣精選高息 14674 張， 00680L 元大美債 20 正 2 12205 張、00878 國泰永續高股息 9468 張、00953B 群益優選非投等債 9165 張；並賣超陽明 14606 張、泰金寶 - DR 10342 張、廣達 10083 張，友達 6844 張。
投信主要敲進聯電 19342 張，也買超中信金 7230 張，金像電 6457 張，裕民 5946 張，慧洋 - KY 4013 張，並買超 3832 張、遠雄 3166 張、群益證 2865 張，凱基金 2152 張，以及買超億光 1440 張，長榮 1407 張。
投信大舉賣出長榮航 18817 張，也賣超鴻海 6093 張、華南金 5037 張、欣興 3230 張，並賣超華邦電 3223 張、陽明 2940 張、聯強 2573 張、廣達 2395 張、第一金 2247 張、永豐金 2069 張。
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