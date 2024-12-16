勝德PDU切入AI應用 明年營運估優於今年

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-12-16 20:24

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電源廠勝德 (3296-TW) 今 (16) 日召開法說，公司表示，電源分配器 (PDU) 切入 AI 應用，產品已經送樣給客戶認證，加上多款電源新品以及新專案發酵，展望明年審慎樂觀、營運將優於今年。

勝德表示，目前在 AI 應用佈局上，會以邊緣運算、邊緣 AI 所需的 PDU 為主，隨著 AI 趨勢推動邊緣應用加速落地，將帶動出貨表現；此外，在消費性產品方面，PD 電源產品線完成全面布局，也是成為明年營運一大動能。

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而為分散製造地集中於中國的風險，以及避免美國客戶遭課徵 25% 的關稅，勝德也在越南海陽省設立智慧工廠，有完整的 SMT 及 DIP 生產線，具備 PCBA 製程製造服務 (EMS)。

勝德表示，第四季營運可望較第三季成長，明年在新品、新市場帶動下，業績將優於今年，且過去二年因將產能從中國移轉至越南，產生較高的營業費用，明年也可望排除，獲利表現也將優於今年。