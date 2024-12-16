〈台股開盤〉台積電續強 漲逾240點站回所有均線
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-12-16 09:45
美科技股上周五收漲，台股今 (16) 日在台積電 (2330-TW) 跳空開高下，早盤漲逾 240 點，最高來到 23264.4 點，再度站回所有均線之上，估量約 3500 億元，不過，中小型股依舊弱勢，櫃買指數開高走低、早盤翻黑。
台積電今日開盤 1085 元，上漲 20 元或 1.88%，鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW)、廣達 (2382-TW)、台達電 (2308-TW) 則在平盤上下震盪，日月光投控 (3711-TW) 漲逾 2%、創意 (3443-TW) 強漲逾 8%、金像電 (2368-TW)、世芯 - KY(3661-TW) 等漲近 4%。
不過，富世達 (6805-TW) 漲多拉回，跌逾 4%，失守千元大關，光通訊相關的如光聖 (6442-TW)、達運光電 (8045-TW) 也重挫 6%。
其餘焦點股來看，蘋果西打母公司大飲 (1213-TW) 透過處分資產全面清償債務、公司更宣示蘋果西打將重磅回歸，股價繼上周五漲停後，今日開盤更直接跳空鎖漲停。
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