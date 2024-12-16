search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

〈台股開盤〉台積電續強 漲逾240點站回所有均線

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-12-16 09:45

cover image of news article
〈台股開盤〉台積電續強漲逾240點站回所有均 中小型股仍低迷OTC翻黑。(鉅亨網資料照)

美科技股上周五收漲，台股今 (16) 日在台積電 (2330-TW) 跳空開高下，早盤漲逾 240 點，最高來到 23264.4 點，再度站回所有均線之上，估量約 3500 億元，不過，中小型股依舊弱勢，櫃買指數開高走低、早盤翻黑。

台積電今日開盤 1085 元，上漲 20 元或 1.88%，鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW)、廣達 (2382-TW)、台達電 (2308-TW) 則在平盤上下震盪，日月光投控 (3711-TW) 漲逾 2%、創意 (3443-TW) 強漲逾 8%、金像電 (2368-TW)、世芯 - KY(3661-TW) 等漲近 4%。


不過，富世達 (6805-TW) 漲多拉回，跌逾 4%，失守千元大關，光通訊相關的如光聖 (6442-TW)、達運光電 (8045-TW) 也重挫 6%。

其餘焦點股來看，蘋果西打母公司大飲 (1213-TW) 透過處分資產全面清償債務、公司更宣示蘋果西打將重磅回歸，股價繼上周五漲停後，今日開盤更直接跳空鎖漲停。

 

文章標籤

台積電加權指數櫃買指數

相關行情

台股首頁我要存股
櫃買市場加權指數255.29-0.81%
台積電10650.47%
光聖6273.81%
富世達1000-7.41%
世芯-KY29005.65%
金像電2325.22%
創意13250.00%
日月光投控158.50.96%
台達電4231.44%
廣達285.5-0.17%
聯發科14102.17%
鴻海186.5-1.06%
達運光電67.4-3.02%
大飲139.70%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿7.05
加權指數法興(購) 槓桿8.64
加權指數法興(售) 槓桿6.69
加權指數法興(售) 槓桿7.3

鉅亨贏指標

了解更多

#波段回檔股

中強短弱
富世達

78.26%

勝率

#下跌三黑K線

中強短弱
富世達

78.26%

勝率

#動能指標下跌股

中強短弱
富世達

78.26%

勝率

#營收獲利增加

中強短弱
富世達

78.26%

勝率

#穩定獲利股

中強短弱
富世達

78.26%

勝率

延伸閱讀


Empty