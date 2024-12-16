〈台股開盤〉台積電續強 漲逾240點站回所有均線

美科技股上周五收漲，台股今 (16) 日在台積電 (2330-TW) 跳空開高下，早盤漲逾 240 點，最高來到 23264.4 點，再度站回所有均線之上，估量約 3500 億元，不過，中小型股依舊弱勢，櫃買指數開高走低、早盤翻黑。