永立榮與大馬簽署幹細胞合作MOU 四大動能挹注營收

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-16 16:03

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永立榮 (6973-TW) 今 (16) 日宣布，與馬來西亞砂拉越生物多樣中心簽署合作備忘錄，雙方以砂拉越為基地，搶攻東南亞市場。董事長簡奉任也指出，除與大馬簽署 MOU 外，克麗緹娜中國營收逐步貢獻、鹿茸幹細胞生髮產品，以及鹿茸保健品等都為明年營收的成長動能。

永立榮表示，東南亞市場經濟高速成長，已與馬來西亞砂拉越生物多樣性中心簽署 MOU，以砂拉越為基地，與當地醫療與學術機構合作，並在當地進行羊水幹細胞相關的臨床應用與研究。

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永立榮與大馬砂拉越生物多樣中心，簽署合作協議。(圖：永立榮提供)

簡奉任說明，馬來西亞的營運方式，與當地通路公司合作，銷售產品包括外泌體保養品、保健食品等，且東南亞法規相對寬鬆，認為東南亞市場相當有機會，預期馬來西亞市場將先貢獻營收，接下來則為印尼市場。

此外，永立榮也宣布推出以鹿茸為主要成分的營養系列保養品，將以馬來西亞為起點，推廣「穆斯林清真認證」的再生醫療與美妝及營養補給品，開發人口眾多東南亞及穆斯林市場。

簡奉任也表示，由於克麗緹娜在中國市場需要申請銷售三證，營收貢獻需要時間，因此過去克麗緹娜營收主要以台灣為主，不過預期中國市場明年將開始逐步貢獻。而鹿茸保健品，以及鹿茸幹細胞外覓體生髮系列產品，也都是重要成長動能。

新藥開發方面，目前治療勃起功能新藥 UA002 已在台灣兩家醫院收案，預計明年上半年完成臨床一期安全性追蹤，接續與法規單位諮詢臨床二期試驗設計設計。期間臨床一期將繼續收案，以作為臨床二期設計族群選擇的依據，並計劃赴美申請 IND。