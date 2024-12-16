騰輝擬訂泰國設廠方案提升全球布局 估2026年Q1開出產能

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-16 17:55

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銅箔基板廠包括聯茂 (6213-TW)、台燿 (6274-TW) 都己執行在泰國建廠的計畫，台光電 (2383-TW) 也選擇在馬來西亞設廠， 台光電 2025 年馬來西亞廠增加 60 萬張月產能，騰輝 - KY(6672-TW) 今 (16) 日指出，將選擇位於曼谷北部大城府 Hi-Tech 工業園區，設廠面積預計近 50 畝。

騰輝 - KY 指出，因應貿易衝突風險，必須分散生產據點, 並考慮未來東南亞市場將長期成長必須有生產據點。於董事會決議通過在泰國設立首座東南亞製造工廠，以強化企業長期經營韌性。該東南亞子公司已經向泰國官方申請註冊

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騰輝 - KY 並指出，公司在在泰國的投資案，建設預計分兩個階段進行，第一期月產能約為 15 萬張，第二期將視需求適時確定。規劃於 2025 年第 1 季開始動工，新廠預計將於 2026 年第一開始量產，騰輝泰國廠將為全球及本地客戶提供服務，為騰輝集團在未來幾年提供新的成長動能。