悟空熱過頭了 承啟列注意股照飆漲停 7月自結EPS 0.15元
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-08-29 19:24
受《黑神話：悟空》行情帶動，板卡廠承啟 (2425-TW) 昨日遭列注意股，今 (29) 日再拉出第 4 根漲停，並公布 7 月自結稅後純益 1,500 萬元，年減 42.31%，每股純益 0.15 元，累計前 7 月每股純益約 0.59 元。
承啟公布 7 月營收 2.58 億、年減 0.39%；稅前淨利 1700 萬元，年減 22.7%；稅後純益 1500 萬，年減 42.31%，每股純益 0.15 元；。前 7 月累計營收 29.23 億元，年減 14.8%，稅後純益約 1.1 億，每股純益 0.59 元。
證交所昨 (28) 日公告，承啟最近營業日累積收盤價漲幅 28.1%，28 日成交量為最近六十個營業日日平均成交量之 12.6 倍、週轉率 14.8%，故列為注意股。
電玩《黑神話：悟空》在世界熱賣，對電腦硬體要求高，外界看好帶動換機潮，進而帶動台廠板卡行情。承啟今日股價上漲 3.9 元，漲停收 43.3 元，成交量 36745 張。
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