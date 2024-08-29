悟空熱過頭了 承啟列注意股照飆漲停 7月自結EPS 0.15元

受《黑神話：悟空》行情帶動，板卡廠承啟 (2425-TW) 昨日遭列注意股，今 (29) 日再拉出第 4 根漲停，並公布 7 月自結稅後純益 1,500 萬元，年減 42.31%，每股純益 0.15 元，累計前 7 月每股純益約 0.59 元。