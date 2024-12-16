晶華拿下傑仕堡豪宅管理案 拚住房率上看95%

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-16 15:36

‌



新光人壽與晶華國際酒店集團 (2707-TW) 今 (16) 日攜手宣布，位於信義區的頂級酒店式租賃豪邸「新光信義傑仕堡」再度委由晶華管理，晶華董事長潘思亮目標，二年後住房率提升到 95% 以上，目標每年營收達雙位數成長。

新光信義傑仕堡位於北市信義路和松仁路口，房型規劃 18-150 坪，並設有泳池、健身房、餐廳和 SPA 等設施，目前出租率超過 83%，平均每坪月租金近 3200 元，住戶組成包括駐台使節及代表、跨國企業派台主管、金融及科技新貴，以及重大建設案需要長期在台工作的工程師和顧問們。

‌



潘思亮說明，2005 年接下傑仕堡的經營管理案後，為集團開啟全新的豪宅管理發展契機，接下來的案子包括上海知名豪宅湯臣一品、歐洲黑山港的麗晶豪邸、美國波士頓的麗晶海景豪邸、以及富國島麗晶酒店的品牌別墅，每一個物業的銷售和租賃成效，均超過市場預期。