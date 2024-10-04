〈焦點股〉輝達顯卡、Q4旺季多重利多激勵 承啟強漲逾9%
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-04 11:40
隨輝達最新顯示卡 GeForce RTX 50 系列即將推出，市場傳出旗艦款 40 系列將於 10 月停產，加上消費電子旺季到來，多重利多激勵板卡廠承啟 (2435-TW) 股價上攻，最高來到 47.95 元，漲幅逾 9%，成交量較前一個交易日放大。
輝達 (NVDA-US) 原定今年推出最新顯卡 GeForce RTX 50 系列，然而由於 Blackwell 良率問題，導致推出時間延遲，市場推測將於明年 1 月的 CES 展前後亮相；為因應最新顯卡到來，加上產品生命週期考量，輝達據傳將於 10 月停產目前市面效能最領先的 GeForce RTX 40 系列，市場看好帶動顯卡市場熱潮。
另外，由於中國電玩題材發酵，承啟作為中國顯卡廠七彩虹的代工廠，出貨力道逐漸增強；再加上今年 AI PC 新品齊發，被視為 AI PC 元年，隨著消費性電子第四季旺季到來，承啟營運有望逐步升溫。
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