search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

〈焦點股〉東京電玩展帶動電玩股走強 承啟禁閉才解除又衝漲停

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-19 11:48

cover image of news article
東京電玩展帶動電玩股走強 承啟甫出處置又衝漲停。(圖：shutterstock)

東京電玩展將於下周亮相，帶動電玩產業股紛紛走強，其中在 18 日甫出處置的板卡廠承啟 (2425-TW) 股價於今 (19) 日早盤衝漲停，其他電競類股包括華碩、微星、技嘉、宏碁股價也紛紛走強。

東京電玩展今年將於 9 月 26 日至 29 日於千葉幕張展覽館開幕，採取線上及線下同步進行，共有 731 家企業、3,190 個展位參展，可望創下歷來展覽最大規模紀錄。


承啟由於《黑神話：悟空》帶動下，股價持續走強，遭證交所列為處置股，於 18 日出關，今日股價延續攻勢，盤中攻上漲停價 44.75 元，委買張數近 14000 張；

其他電競類股股價也受到激勵，映泰 (2399-TW) 漲幅逾 7%；華碩 (2357-TW) 及技嘉 (2377-TW) 漲幅約 3%；微星 (2376-TW) 及宏碁 (2353-TW) 漲幅逾 1%。

文章標籤

承啟華碩技嘉微星宏碁電玩東京電玩展

相關行情

台股首頁我要存股
承啟44.759.95%
映泰31.259.84%
華碩5673.66%
微星1711.18%
技嘉253.53.05%
﻿宏碁42.32.42%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿11.43
加權指數法興(售) 槓桿5.56

鉅亨贏指標

了解更多

#動能指標上漲股

偏強
映泰

61.77%

勝率
偏強
華碩

70.37%

勝率
偏強
承啟

66.67%

勝率

#偏強機會股

偏強
映泰

61.77%

勝率
偏強
華碩

70.37%

勝率

#波段上揚股

偏強
映泰

61.77%

勝率
偏強
華碩

70.37%

勝率

#多頭均線上攻

偏強
映泰

61.77%

勝率
偏強
華碩

70.37%

勝率

#大戶買散戶拋

偏強
映泰

61.77%

勝率

延伸閱讀


Empty