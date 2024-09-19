〈焦點股〉東京電玩展帶動電玩股走強 承啟禁閉才解除又衝漲停
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-19 11:48
東京電玩展將於下周亮相，帶動電玩產業股紛紛走強，其中在 18 日甫出處置的板卡廠承啟 (2425-TW) 股價於今 (19) 日早盤衝漲停，其他電競類股包括華碩、微星、技嘉、宏碁股價也紛紛走強。
東京電玩展今年將於 9 月 26 日至 29 日於千葉幕張展覽館開幕，採取線上及線下同步進行，共有 731 家企業、3,190 個展位參展，可望創下歷來展覽最大規模紀錄。
承啟由於《黑神話：悟空》帶動下，股價持續走強，遭證交所列為處置股，於 18 日出關，今日股價延續攻勢，盤中攻上漲停價 44.75 元，委買張數近 14000 張；
其他電競類股股價也受到激勵，映泰 (2399-TW) 漲幅逾 7%；華碩 (2357-TW) 及技嘉 (2377-TW) 漲幅約 3%；微星 (2376-TW) 及宏碁 (2353-TW) 漲幅逾 1%。
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