否認跟英特爾合併傳言！超微蘇姿丰：AI發展空間巨大 有望12個月內成長十倍

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-12-17 08:40

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超微半導體 (AMD-US)執行長蘇姿丰 (Lisa Su) 近日接受《TIME》專訪時明確否認與英特爾(INTC-US) 合併傳聞，並強調 AI 擁有廣闊發展空間，有望一年內成長 10 倍，並改變人類生活方式。此前市場傳聞稱華府為了應對英特爾面臨的嚴重危機，認為必要時應推動其與超微合併。

蘇姿丰在談到英特爾將執行長基辛格撤換一事表示，這個職位確實是一項艱鉅的工作，她非常尊重基辛格。

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在談到半導體產業及 AI 未來發展時，她稱 AI 是她職涯最具影響力技術，並強調雖然只發展幾年，但成長潛力不可限量。未來一年料將成長 10 倍。

分析師普遍認為，基辛格的離職可能為英特爾未來的重組與拆分鋪平道路。許多專家認為，英特爾未來可能出售製造業務，專注於晶片設計。

花旗分析師 Chris Danely 指出，代工業務是造成巨額虧損的主要原因，也是董事會耐心耗盡的關鍵。

值得一提的是，在近來舉行的巴克萊銀行第 22 屆年度全球技術會議上，英特爾臨時共同執行長 Michelle Johnston Holthaus 和 David Zinsner 對晶圓代工部門的命運做出了最新評論。

兩名高管承認，若明年推出的新晶圓製造技術 Intel 18A 無法取得預期中的成功，英特爾恐將被迫出售晶圓代工部門，但 Intel 18A 製程目前正順利推進中。基於 Intel 18A 的 Panther Lake 樣品已經交給 8 家客戶，他們已成功通過 ES0 晶圓實現開機狀態。

Intel 此前一直猶豫是否分拆晶圓代工部門，並將希望寄託於 Intel18A 技術來跟台積電和三星的 2 奈米製程競爭，技術背景出身的基辛格則堅決反對，專注恢復公司的技術優勢，如推進 Intel 18A 先進製程，並向亞馬遜等外部客戶提供客製化的晶圓製造服務。

然而，這一策略導致英特爾承受每季高達超過 20 億美元的虧損，讓投資人與董事會不得不重新考量方向。