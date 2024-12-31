年終放送！PIMCO拋掌握利率風險3招：聚焦債券存續期、信用評級與全球策略

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-31 12:22

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正值歲年終，面對充滿變數的川普 2.0，美國後疫情的財政刺激措施雖有效推動經濟復甦及股市表現，但也帶來國家負債及國債水平走升的財政隱憂。PIMCO 認為，在美國赤字未解的背景下，投資者需更靈活運用有效的債券投資策略，以因應市場的挑戰，建議投資人應掌握存續期間、信用評級及全球相對價值的靈活策略，並採以多元分散投資，管理並平衡投資風險與報酬。

PIMCO 認為，美國公債殖利率曲線可能會因財政赤字加劇及通貨膨脹預期而進一步陡峭，意味著長天期債券的殖利率將走升，建議投資人聚焦短天期、中天期債券，能有效降低利率帶來的風險。此外，由於目前信用利差接近歷史低點，意味著投資低信用評級債券可能無法提供投資人期待的報酬，且可能會面臨承擔額外風險，建議投資人聚焦高信用評級的債券，以有效管理報酬。

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同時，PIMCO 建議投資人可以關注財政狀況穩健的市場，例如英國、澳洲，或是聚焦高品質的新興市場，採全球多元化投資策略，有效分散利率風險、並為投資組合中帶來潛在收益。

在私募信貸市場方面，PIMCO 建議採以資產基礎融資（asset-based finance），透過實體資產作為有效支撐，能有效提供投資人穩定性與安全性，在諸多不定性的背景下，協助投資人增強投資組合的韌性。

PIMCO 進一步指出，儘管美元仍是全球主要的儲備貨幣，美國公債也是全球主要市場的儲備資產，若美國債務進一步走升，將影響投資人的信心。此外，預期新任美國總統將推行相關政策如加增關稅、移民限制等，可能成為潛在的通貨膨脹催化劑，意味著長天期債券的價值將可能受到負面影響，迫使投資人需面臨更大的利率風險。