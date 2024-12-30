你還「債」等？百達2025年債市攻略：短存續期勝出、最建議這2種配搭

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-30 20:03

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2023 年初與 2024 年初市場都期待迅速降息與殖利率大幅回落，最終都未實現，使得長債投資者大失所望，並承擔高度波動。百達投顧認為，展望 2025 年，在預期降息步伐緩慢下，美國指標公債殖利率變動空間有限，建議從美元「中短期債券策略和全球非投資級債券」策略介入債市，降低利率風險來源，較能應對市場波動，適合追求穩健回報的投資人。

美指標殖利率變動有限 信用債前景樂觀

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隨著 2025 年的臨近，全球經濟形勢與債券市場動態成為投資人關注的焦點。百達投顧指出，2025 年全球經濟將呈現溫和成長，通膨壓力有所緩解。在這樣的經濟環境下，大多數已開發國家政府債券的實質利率將維持正值，預期指標公債殖利率將保持區間震盪。具體來說，目前美國 10 年期公債殖利率約為 4.5%-4.6%，預計到 2025 年底將略微下降至 4.3%。這意味著債券投資者較難透過利率的變動來取得獲益，與其希望從利率變化賺取資本利得，不如把焦點放在利率變動以外的報酬來源。

儘管企業債券利差已降至接近歷史低點，但企業資產負債表保持健康，現金充裕，違約率低且持續下降，符合市場對未來五年平均違約率維持於 2-3% 左右的預測。在這樣的背景下，百達投顧對信用債券市場持樂觀態度。此外，企業也將受益於降息政策。這一資產類別在股票價格居高且政府債券受到不斷增加的赤字制約下，提供了有吸引力的估值和風險調整後回報，特別適合長期投資者、具領息需求者的投資需求。

看好低存續期策略：美元中短天期債券 + 全球非投資等級債券

基於對 2025 年債券市場的預期，百達投顧建議投資人採取兩個主要策略介入債市：受利率變動影響較低的美元中短期債券策略和全球非投資級債券策略。這兩個策略的共同優勢在於其低存續期特性，從而降低利率風險。

例如百達 - 美元中短期債屬於波動低、利率風險低和信用風險低的投資策略。截至 2024 年 11 月底，該基金的最差到期殖利率（YTW）為 4.25%，修正存續期為 1.82 年。其投資組合中，50% 配置於公債，其餘部分投資於高信評企業債，如微軟、紐約人壽、IBM 和美國銀行等。該基金 100% 投資於美元債券。同時具有低信用風險、低利率風險的特性，是追求穩健回報的優先選擇。

其次，百達 - 全球非投資等級債聚焦於 BB 級債券且經金管會核准為具 ESG 主題，適合追求較高收益且具備一定風險承受能力的投資者。截至 2024 年 11 月底，該基金的最差到期殖利率（YTW）為 7.20%，修正存續期為 3.22 年。其投資組合中，BB 級債券占比 55.5%，B 級占比 30%，CCC 級占比 11%。此外，67% 投資於美元計價債券，30% 投資於歐元債券，所有非美元債券均採取匯率避險策略。基金具有收益較高的特性，同時存續期相對投資級公司債或是公債基金為低，利率風險相對較小，是追求高收益且具備一定風險承受能力投資者的選擇。