400萬人受惠！7項新制1/1上路：最低工資、勞保、勞退上調 產業人才方案調高至10萬

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-25 11:57

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勞動部今 (25) 日上午宣布，自 114 年元月起，將有 7 項勞動新制即將上路，包括最低工資，勞保投保薪資調漲為 2 萬 8,590 元，257 萬名勞工受惠；勞退最低提繳上調，預估約 124 萬名勞工受惠。產業人才投資方案由 7 萬調高到 10 萬，估約 11 萬餘人受惠，這三項政策受惠勞工約 392 萬人，加上移工婦幼權益保障指引等相關政策，7 項新制受惠者估約近 400 萬人。

七項新制分別說明如下:

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1、最低工資實施:

保障勞工基本生活的「基本工資」, 將由「最低工 資」取代。自明 (114) 年起, 每月最低工資為新臺幣 (以下同)2 萬 8,590 元，每小時最低工資為 190 元，預估約 257 萬名勞工受惠，這是自 105 年以來, 連續第 9 年調漲。

2、修正勞保投保薪資分級表及勞工職災保投保薪資分級表:

配合每月最低工資之調整, 修正「勞工保險投保薪資 分級表」及「勞工職業災害保險投保薪資分級表」，將第 1 級之月投保薪資由 2 萬 7,470 元調整為 2 萬 8,590 元，以增加勞工請領勞工保險及職業災害保險給付權益。

3、修正「勞工退休金月提繳分級表」:

配合每月最低工資之調整, 修 正「勞工退休金月提繳分級表」第 24 級月提繳工資 / 月提繳執行業務所得為 2 萬 8,590 元，預估約 124 萬名勞工受惠。

4、逕調勞保、就保、災保月投保薪資及勞退月提繳工資:

為減輕投保 (提繳) 單位作業負擔，並維護勞工權益，勞保局主動逕行調整勞保、就保、災保月投保薪資，及勞工退休金月提繳工資作業。

5. 調高產業人才投資方案由 7 萬到 10 萬：

知識及職能, 或是跨領 域學習第二專長技能, 勞動部推動產業人 才投資方案, 辦理多元化實務導向訓練課程, 並補助參訓勞工 80 % 或 100% 訓練費用, 自明年 1 月 1 日起每人每 3 年累計訓練費 用最高補助額度由 7 萬元提高為 10 萬元, 以鼓勵在職勞工自主學 習。

6. 技能檢定學科試題加列外語輔助:

為協助外籍人士取得所需技術士證, 勞動部自民國 108 年起, 陸續推動固定式起重機 操作等 32 個職類技能檢定學科試題加列印尼語、越南語、泰國語 及菲律賓 (以英文) 等四種語言外語輔助。自明年起再增加配電線 路裝修丙級、配電電纜裝修丙級、中餐烹調 - 葷、素食乙丙級、西 餐烹調乙丙級、輸電地下電纜裝修丙級、輸電架空線路裝修丙級 及食物製備單一級等 7 職類。此外, 適用對象除原有移工、新住 為民及來臺工作外國人外, 明年再新增納入取得工作許可之外國留 「學生、僑生及其他華裔學生為得申請該服務之對象。

7. 移工婦幼權益保障指引: