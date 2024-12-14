KPMG慶業績大豐收！尾牙豪開246桌 主席偕CEO大跳APT.嗨翻南港展覽館

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-14 12:27

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KPMG 安侯建業會計師事務所昨 (13) 日舉辦「Now is Future」的尾牙晚宴，KPMG 主席陳俊光及執行長施威銘率領全體合夥人感謝員工過去一年辛勞，兩人還在台上大跳韓團洗腦神曲「APT.」及阿妹「三天三夜」，讓同仁嗨翻。 今晚尾牙在南港展覽館席開 246 桌，除了現金獎、亞洲商務艙不限航點雙人來回機票及百貨公司萬元禮券等大獎，還有多位合夥人的加碼獎金，今年北中南全體同仁獲得的總獎金將突破 500 萬元。

陳俊光致詞時表示，感謝全體同仁的辛勤付出，讓 KPMG 得以獲得亮眼成績。他指出，當前的商業環境的改變，也為 KPMG 迎來創新轉型的契機。今年更是透過「Future is Now」計畫，深化創新基因，為同仁與客戶創造更高價值的服務與工作體驗。陳俊光強調，人是 KPMG 最重要的資產。展望 2025 年，KPMG 將持續加大在 AI 科技導入及流程優化上的投資，並提升對員工的照顧，打造更具活力的數位工作環境，成為最值得信賴的事務所。

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施威銘則分享了今年的亮眼成績，包括審計、稅務與顧問的業績穩健成長，以及 ESG 服務的豐碩成果，特別感謝全體同仁的共同努力。他提到，今年推出的一系列讓同仁有感的【Fun 樂趣】活動，就是要讓同仁在忙碌工作之餘可感受到各式樂趣，像是忙季時的「包夾」抓娃娃機、Happy Friday 提早下班、包場看電影、療癒小物『KPMG 專屬乖乖』等等。

施威銘進一步說明：「今年尾牙主題『Now is Future』也是呼應『Future is Now』計畫。我們致力透過 AI 應用提高效率，讓同仁能在專業與生活間找到更佳平衡。」他也期許所有同仁持續秉持熱忱與信心，在 2025 年與 KPMG 共同打造以創新、永續為核心的未來。