〈觀察〉PCB產業迎復甦 全年市場籌資逾240億元將延伸到明年

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-15 11:20

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PCB 廠泰鼎 - KY(4927-TW) 、燿華 (2367-TW) 辦理現金增資案近期陸續完成募集，而博智 (8155-TW) 也向金管會送件，將發行可轉換公司債及現增募集逾 15 億元，定穎 (3715-TW) 旗下的超穎電子也將取得人民幣 2.5 億元 (約新台幣 11.18 億元) 的聯貸案，PCB 產業的樂觀產業復甦的積極籌資動行動也將持續延伸到 2025 年。

在 PCB 產業的籌資行動中，單一公司以完成募集的台光電 (2383-TW) 發行無擔保可轉換公司債募集逾 60 億元，不爲歷年 PCB 產業在台籌資之最，而華科事業群的精成科 (6191-TW)、瀚宇博德 (5469-TW) 及嘉聯益 (6153-TW) 則以銀行聯貸及現金增資方式籌資資金 99.2 億元爲集團最大，同時，嘉聯益還有另一回合的現增案籌集 6.92 億元，預計將在明年首季完成。

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由統計顯示，台商 2024 年總產值預估仍將達新台幣 8083 億元，較去年成長 5%。台灣電路板協會 (TPCA) 指出，2024 年被視為 AI 發展至 Edge 端的開端，Edge 端性能的提升，將降低對雲端的依賴。隨著 2025 年 AI Edge 端規格的提升，受惠的電路板廠商將會更多。此外，通膨壓力的減緩，預計將推動全球的消費支出優於 2024 年。整體而言，2025 年台商全球電路板生產規模將以 5.7% 的成長幅度持續擴張，總產值達 8541 億元。