鉅亨速報 - Factset 最新調查：富邦金(2881-TW)EPS預估上修至9.96元，預估目標價為99元
鉅亨網新聞中心 2024-12-14 08:10
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對富邦金(2881-TW)做出2024年EPS預估：中位數由9.9元上修至9.96元，其中最高估值11元，最低估值9.08元，預估目標價為99元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|11(11)
|9.99
|9.29
|最低值
|9.08(8.53)
|6.81
|7.37
|平均值
|10.04(9.87)
|8.47
|8.49
|中位數
|9.96(9.9)
|8.65
|8.73
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|311,609,000
|345,197,000
|325,683,510
|最低值
|244,853,000
|234,702,000
|264,762,130
|平均值
|285,452,820
|290,591,460
|287,580,870
|中位數
|281,394,000
|276,623,900
|279,938,930
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|4.8
|3.54
|12.49
|8.54
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|167,798,693
|259,458,299
|485,832,177
|476,506,085
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2881/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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