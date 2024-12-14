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鉅亨速報 - Factset 最新調查：富邦金(2881-TW)EPS預估上修至9.96元，預估目標價為99元

鉅亨網新聞中心 2024-12-14 08:10


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對富邦金(2881-TW)做出2024年EPS預估：中位數由9.9元上修至9.96元，其中最高估值11元，最低估值9.08元，預估目標價為99元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值11(11)9.999.29
最低值9.08(8.53)6.817.37
平均值10.04(9.87)8.478.49
中位數9.96(9.9)8.658.73

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值311,609,000345,197,000325,683,510
最低值244,853,000234,702,000264,762,130
平均值285,452,820290,591,460287,580,870
中位數281,394,000276,623,900279,938,930

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS4.83.5412.498.54
營業收入
(單位：新台幣千元)		167,798,693259,458,299485,832,177476,506,085

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2881/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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