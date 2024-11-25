全球反避稅浪潮來襲！KPMG揭密 AI帶來創新及後CFC時代國際稅務趨勢

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-25 20:08

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在全球反避稅趨勢下，各國政府乃至於台灣正陸續推動各項稅制改革或調整以接軌國際浪潮。此外，AI 技術之發展亦可能為企業內部稅務職能帶來前所未有的創新變革。有鑑於此，KPMG 安侯建業聯合會計師事務所今（25）日舉辦「2024 稅務年會」，就國內外稅務新興議題及跨國企業之影響及因應，作出深入淺出的解析和分享，協助企業進一步掌握上述國際稅務趨勢，及早評估可能之影響並擬妥因應策略。

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外派員工一直是稅捐稽徵機關相當關注之稅務議題，且該等稅務議題涉及範圍廣，包含營利事業所得稅、綜合所得稅及扣繳等，並涉及當地國相關稅務法令規定。而從企業及員工之角度，除稅務議題外，規劃外派時仍有諸多其他面向之議題需要考慮。

KPMG 安侯建業稅務投資部執業會計師謝昌君提醒，從企業作為雇主之面向，規劃外派員工時應考慮其薪資成本是否應與派駐地分攤或應如何分攤、外派員工是否將被視為本國企業在派駐地之固定營業場所，以及支付薪資給員工時是否有扣繳之義務等。而從員工之面向，通常尤應優先考慮外派後之實際薪資是否將因為派駐地之生活物價水準而有所下降，及勞健保福利與退休金年資及金額等是否會受影響。此外，謝昌君亦進一步將國際外派流程進行拆解，區分為外派準備、外派入職、外派期間及外派結束等，分析企業在不同階段下應關注之重要議題，以確保法律稅務相關遵循義務及員工福利可有效兼顧。

KPMG 安侯建業稅務部執業會計師丁英泰提醒，企業應注意公司法及證交法之最新實務。以證交法為例，立法院於今年 7 月 16 日三讀通過證交法第 14 條修正案，規定上市櫃公司「應於章程訂明以年度盈餘提撥一定比率為基層員工調整薪資或分派酬勞」。此修正旨在鼓勵企業加薪，並有助激勵員工士氣，對基層員工提供保障。此外，證交法第 14 條與公司法第 235 條之 1 員工酬勞之規定略有不同，金管會亦已經於今年 11 月發布函釋及問答集說明相關細節，包括何謂「基層員工」、「基層員工之薪資水準」等，應予注意。

另一方面，丁英泰亦分享境外公司最新法令及查核實務動態，例如近期已有諸多塞席爾（Seychelles）公司遭到當地公司註冊處發函裁罰，並要求提供完整會計憑證紀錄之案例，另外，以英屬維京群島 (BVI) 公司為例，需於今年首次申報財務報表，預料 BVI 國際稅務局未來在進行經濟實質申報之查核時，即可輔以公司財務報表，對公司之營運活動加以判斷，如財務報表之資產負債及損益科目，與公司所申報之經濟實質活動不相符，即可以能遭受調查或函詢，建議企業自此觀點審視經濟實質申報之允當性，例如是否仍持有智慧財產權而未申報智慧財產權業務、是否申報純控股公司，但仍有與控股業務不相符之重大資產負債或損益等，呼籲企業正視境外公司法令合規議題，適時尋求當地稅務等法令專家協助。

KPMG 安侯建業稅務投資部執業會計師張智揚指出，國際間對資訊透明之要求持續提高，個人或企業透過境外公司投資或營運，將因為 CFC 面臨所得提早課稅或 CRS 導致金融帳戶資訊曝光等須因應諸多課稅議題。在全球反避稅趨勢發展下，台灣已於 2023 年起施行 CFC 制度，使反避稅制度更臻完備，並於今年 5 月辦理 2023 年度所得稅申報時首次適用。張智揚提醒，雖 CFC 制度精神在於課稅時點的提前，並非稅負增加，然其針對當年度產生之海外獲利直接課稅，對企業營運之現金流可能造成影響，另申報所應檢附之文件亦將導致企業法令遵循成本增加。而長遠來看，企業海外調度資金之彈性將有所降低，且未來企業在規劃或檢視投資架構時需一併考量 CFC 之影響，例如直接投資及間接投資之稅負效果差異，以避免衍生額外不必要稅負成本。

在全球政治與經濟充滿不確定性、租稅法規不斷變化與資訊科技快速發展的環境下，KPMG 安侯建業稅務投資部執業會計師林倚聰分享 KPMG 2024 年度稅務長大調查統計結果，顯示許多大型跨國企業正就重要稅務職能進行關鍵轉型，其中包含稅務職能之科技轉型，無論是透過自行開發工具平台或與第三方共同合作，企業已瞭解科技解決方案對稅務職能之重要性，並期望透過科技轉型提升核心稅務工作效率，為決策者提供更有效且深入之見解。此外，許多企業亦已導入生成式 AI 工具，其中又以使用現成生成式 AI 工具為大宗。林倚聰進一步分享，在稅務職能方面，生成式 AI 工具可協助知識管理與業務整合，例如針對文章、簡報及會議內容生成即時摘要，幫助閱讀者迅速掌握大量資訊重點，並可針對源自不同部門之大量資料進行比對整合，以確保資訊準確及一致性。而稅捐稽徵機關亦使用生成式 AI 工具提供 24 小時線上稅務諮詢服務。除此之外，無論是合規遵循與數據管理、稅務爭議處理或策略規劃，生成式 AI 工具亦可發揮其效用，故建議企業可即早評估導入生成式 AI 工具之相關成本效益，以維持企業競爭力。

全球最低稅負制要求跨國企業集團在其有營運之國家或地區有效稅率不低於 15%，若有效稅率未達 15%，則其他有立法實施的國家將就差額部分享受優先課稅權。隨著 OECD 自 2022 年以來陸續公告全球最低稅負制立法範本、註釋、避風港規定及資訊申報表等文件，部分國家已於 2024 年起開始實施全球最低稅負制。KPMG 安侯建業稅務投資部副總經理張維欣指出各國政府為避免課稅權流失，勢必將陸續導入全球最低稅負制，故企業應持續關注營運國家或地區之相關法令發展。以歐洲地區為例，張維欣提醒比利時除已導入全球最低稅負制，日前亦已公告相關登記規定，企業當地營運個體應備妥所需資訊並於期限內提交。而台商最常投資且經常享有租稅優惠之越南已自 2024 年起導入全球最低稅負制，為保持對外資的吸引力道，同時鼓勵國內特定產業發展，越南政府亦已提出補助基金草案，以期降低實施全球最低稅負制對整體投資環境之影響。