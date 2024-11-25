KPMG安侯建業家庭日 2千人綻FUN活力幫中華隊奪冠加油

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-25 10:56

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KPMG 安侯建業聯合會計師事務所於昨 (23) 日在新莊陽光草坪熱鬧舉辦「綻 FUN 活力 躍動未來」家庭日，並以「運動學院」為主軸。當天適逢世界棒球 12 強台日大戰，KPMG 安侯建業主席陳俊光與人資長張純怡特別穿上台灣中華隊棒球服，展現對中華隊的支持，現場吸引超過兩千位同仁及眷屬共襄盛舉，場面充滿活力又熱血。

KPMG 安侯建業主席陳俊光表示，感謝同仁的努力付出及家人的體諒與支持，才能讓 KPMG 持續成長茁壯。希望透過這樣的活動，增進同仁與家人間的情感聯繫，大家齊心協力，讓 KPMG 永續經營，打得更加穩健。

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KPMG 執行長施威銘表示，KPMG 一直以來注重同仁的工作與生活平衡，今年更進一步推出『FUN 樂趣』員工關懷計畫，透過趣味性與體驗感十足的活動，讓同仁紓壓之餘，也能增進彼此之間的情感連結，家庭日活動正是這一理念的延伸，透過運動競賽、趣味闖關及公益活動，創造與眷屬共享的美好回憶。

施威銘說，面對快速變遷的時代，在今年 KPMG 也推動多項計畫，不僅導入 AI 協助同仁提升效能，還規劃一系列兼顧身心健康的「FUN 樂趣」活動，像是忙季時的包夾抓娃娃機、Happy Friday 提早下班、包場看電影、療癒小物『KPMG 專屬乖乖』，都希望讓同仁在忙碌工作之餘，能感受到 KPMG 的關懷與溫度。