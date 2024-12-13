馬來西亞暴雨成災 棕櫚油產量下滑提振價格走揚

鉅亨網編譯段智恆 2024-12-13 20:04

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馬來西亞棕櫚油局 (MPOB) 周五 (13 日) 表示，由於暴雨影響這個全球第二大棕櫚油生產國馬來西亞的收成，該國 12 月份的棕櫚油產量連續第四個月下滑。

馬來西亞產量下降將抑制該國的庫存，並進一步提振指標期貨，該指數已經接近兩年半以來新高水準。棕櫚油的交易價格通常低於大豆油和葵花籽油，但由於供應有限，目前棕櫚油的價格高於這些競爭性油。

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MPBO 總幹事 Ahmad Parveez Ghulam Kadir 表示：「我們預估，在正常情況下粗棕櫚油 (CPO) 產量可能減少 5% 至 8% 左右。然而如果洪災持續影響，減少的幅度可能高達 10% 至 20%。」

馬來西亞半島，特別是其東北海岸和泰國南部遭受暴雨襲擊引發洪水，造成數十人死亡、房屋受損，交通也因此中斷，數千英畝的水稻作物受損。

馬來西亞首相安華 (Anwar Ibrahim) 說，降雨遠遠超出預期，11 月 26 日至 30 日期間，一些東海岸地區的降雨量超過 6 個月的降雨量。馬來西亞氣象部門 (MET) 周五表示，從 12 月 16 日到 19 日，一些地區可能會持續降雨。

MPOB 本周稍早表示，馬來西亞 11 月份的 CPO 產量較上月下降 9.8%，至 162 萬噸，為 2020 年以來的最低水準。Kadir 說，MPOB 正在密切留意局勢，因為 MET 預測持續降雨恐怕會出現第二波洪災。

Kadir 稱，暴雨還可能會進一步破壞道路和橋樑等種植園基礎設施，使採摘和將新鮮水果從莊園運送到工廠變得困難。