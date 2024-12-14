OpenAI執行長阿特曼 計劃捐贈川普就職基金100萬美元

鉅亨網編譯段智恆 2024-12-14 01:30

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福斯新聞 (Fox News) 周五 (13 日) 報導，OpenAI 執行長阿特曼 (Sam Altman) 計劃以個人名義向川普的總統就職委員會鑽贈 100 萬美元，而非透過 OpenAI 直接捐贈。

阿特曼在一份書面聲明中表示：「川普總統將帶領我們的國家進入人工智慧 (AI) 時代，我支持他的努力，以確保美國保持領先地位。」

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他在本月稍早接受媒體採訪時表示期待與即將上任的川普政府合作，並強調美國及其盟友在建立支持前沿 AI 發展的基礎設施方面「極其重要」的作用。

阿特曼說：「AI 與其他類型的軟體有些不同，需要大量的基礎設施、能源、運算晶片和資料中心，我們需要在本土建設這些設施。我們需要擁有世界上最好的 AI 基礎設施，才能在科技和能力上保持領先。」

阿特曼接受其他媒體採訪時進一步探討 AI 在美國國家安全領域的重要性。

他說：「這是一場極其高風險的競爭。AI 已經來到我們身邊並將深刻影響我們的許多活動…… 美國必須在 AI 創新方面保持領先。這項技術將被我們的對手使用，我們必須利用它來幫助美國軍隊。」

隨著川普即將再次回歸白宮，矽谷大佬都一個個趕緊捐款給他。先前包括亞馬遜 (AMZN-US)、臉書母公司 Meta(META-US) 近期都已向川普捐款，這次 AI 領頭羊 OpenAI 執行長阿特曼也加入這項陣營，向川普團隊捐款 100 萬美元。