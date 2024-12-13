打造AI兆立方！劉鏡清：將全球供應鏈上、中、下游都打造為兆元產業

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-13 19:20

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國發會主委劉鏡清今 (13) 日於一場講座中強調，政府推動「AI 兆立方計畫」，將在全球 AI 產業供應鏈上的上游創新研發、中游硬體製造，以及下游智慧應用服務，都打造為兆元產業，總共是 3 個兆元產業，尤其是目前我國智慧應用服務僅占全球不到 1％，亟具成長空間。

PwC Taiwan 與經濟日報於 2024 年 12 月 13 日共同舉辦「AI 大策略大布局 企業領袖的必修課」論壇，從策略布局、技術賦能、風險治理到人才構建，全方位剖析生成式 AI(GenAI) 的商業應用策略，並特別邀請 PwC 亞太區 AI 專家來臺灣，結合前瞻洞見及豐富實戰經驗，助力企業領袖乘風破浪，迎接 AI 變革大趨勢。

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劉鏡清於論壇進行「迎向 AI 時代 台灣發展大策略」專題演講，他指出，政府發展「五大信賴產業」，透過 AI 驅動百工百業數位轉型及創新，打造「經濟日不落國」。身為全球 AI 供應鏈的重要核心，政府將推動「AI 兆立方計畫」，也就是在全球的 AI 產業供應鏈上游創新研發、中游硬體製造，以及下游智慧應用服務都打造為兆元產業，尤其是目前我國智慧應用服務僅占全球不到 1％，亟具成長空間。

劉鏡清指出，台灣已位居中游製造層的全球制高點，未來必須更往微笑曲線的兩端發展，一端是強化具高附加價值的創新研發：擴大整合上下游業者共同研發，並攜手與產學研合作，持續強化前瞻技術創新，確保競爭優勢；另一端是智慧應用高值化發展：發展 AI 應用解決方案如智慧醫療、智慧製造、智慧零售裝置等，藉由推升 AI 價值鏈微笑曲線，形成更多護國群山產業，使台灣成為全球最受信賴的供應鏈夥伴。

劉鏡清表示，有鑑於國內 AI 產業化不足，以及 AI 人才與技術待提升，政府將推動五大策略：促進 AI 智慧應用、充裕 AI 人才、加大投資 AI 力道、強化 AI 研發創新、鞏固主權 AI 基盤，目標是推動 AI 、軟體、資安等數位經濟產業在 2026 年產值突破兆元，4 年內培育 20 萬名 AI 等數位相關人才，提升數位經濟產業導入 AI 應用普及率達 50%，並提升製造業導入 AI 應用普及率達 30%，打造臺灣成為全球 AI 影響力中心。

資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏表示，GenAI 的崛起，正快速改變各行各業的運作方式，不僅提升效率，也重新定義企業的競爭力。根據 PwC Taiwan《2024 臺灣企業領袖調查》，全球 64%、臺灣 59% 企業領袖認為，採用 GenAI 將顯著提升員工效率；另有全球 41%、臺灣 36% 企業領袖亦預期 GenAI 可改善商業模式、拓展新市場，帶來營收與利潤增長。面對 GenAI 帶來的轉型急迫性，企業必須制定 Gen AI 轉型藍圖，將 GenAI 轉化為決勝未來的關鍵利器。

2025 年 7 月即將接任資誠聯合會計師事務所所長的審計服務營運長徐聖忠表示，PwC 持續投資 AI 及新科技，打造全球次世代審計平台 (Next Generation Audit)，重新定義審計流程，進一步標準化、簡單化、集中化及自動化審計工作，除了提升審計品質，更能提供跨財務及非財務資訊的高效、穩健和獨立的確信與審計見解，以建立利害關係人的信任。未來，PwC 將持續對 Gen AI 進行大量投資，重新思考如何運用 AI 的力量幫助員工，並致力於推動負責任地使用 AI 的文化。

PwC Taiwan 本次特別邀請 PwC 亞太區 GenAI 負責人 Scott McLiver 與 PwC 亞太區數位及 AI 負責人 Vishy Narayanan 來臺灣，此兩位講師不僅有豐富的跨國實務經驗，更是 AI 技術落地的推動者，於本論壇深入剖析 GenAI 的實務應用策略，並分享成功案例，協助企業探索 AI 轉型的長遠價值。

Scott McLiver 表示，生成式 AI 在自然語言處理、創意構思和自動化方面的突破性能力，正在革新各個行業，重塑商業模式並提高運營效率。作為推動 AI 轉型的核心角色，企業領袖的責任不僅是制定清晰且具體的 AI 策略藍圖，同時要促進跨部門的協作，確保各部門與層級 AI 應用的目標一致。

Scott McLiver 提醒，在推動創新和效率的同時，企業必須管理 AI 風險。PwC 倡導負責任的 AI(Responsible AI)， 建議企業部署生成式 AI 可採用五步驟，包括一、教育領導者；二、制定量身訂做的 AI 戰略；三、實踐負責任的 AI；四、啟動試點項目以展示價值；五、提升員工技能，以確保 AI 在整個組織中能夠有效和安全地整合。

Vishy Narayanan 指出，生成式 AI 對於企業重塑商業模式具有變革性作用，應用面向包括市場營銷、客戶服務、法律合約和軟體開發等，這些應用案例正在推動生產力提升並創造可衡量的商業影響。他分享 PwC 作為「client zero」的生成式 AI 轉型之旅，PwC 與 OpenAI 合作，推出專屬的「ChatPwC」，讓同仁得以將 GenAI 融入至日常工作。使 PwC 能夠創新、提高效率並幫助客戶解鎖 AI 的變革潛力。

Vishy Narayanan 表示，PwC 推動 ChatPwC 落地過程，不僅需要針對工具本身進行審查與測試，更要深入考量法律與風險控管，才能找到滿足實務使用期待和合規性的平衡點。領導者在其中所扮演的角色至關重要，唯有凝聚共識，再加上各部門的共同努力，才能避免因目標不一致而產生的混亂和無效率，真正將 AI 的潛力最大化。

資誠創新諮詢公司董事陳世祥表示，根據 PwC 調查，高達九成企業領袖表示將使用 GenAI，超過五成企業領袖認為 AI 技能短缺和 AI 技術顛覆，將影響未來十年的獲利能力。投資 AI 不僅能協助企業達到永續經營，也會創造營業利潤率的潛在成長。

陳世祥建議企業透過五大步驟進行 AI 轉型，第一，找出公司痛點，辨別緊急程度進行優先排序。第二，設計 AI 基礎架構，建置「2nd Brain」(第二大腦)：通用型 AI 架構適合訓練大量資料且穩定，但成本較高；開放型 AI 架構則靈活性高並有較強隱私保護，但必須有工程師，門檻較高。第三，微調 AI 模型：建置公司相關知識，並進行模型微調與調整，能回答公司專屬問題。第四，客製訓練專屬 AI 模型，建立智識庫：依照難易程度、經濟效益高低，找出客製化調整優先順序的題目，進行客製化訓練。第五，AI 使用技能培訓 (Upskilling)：透過推廣教育訓練，讓員工學會如何下指令，以發揮最大效用。

陳世祥強調，制定出 AI 工具後，最重要的就是落地應用，他舉例，PwC 耗資 10 億美元來擴展 AI 能力，包括用自身資料庫打造內部的「ChatPwC」，讓員工透過 Gen AI 快速整理、取得資料，大幅提升工作效率。PwC 不僅運用 Gen AI 自我轉型，亦協助客戶成功解鎖 AI 的效益，例如 PwC 利用 Llama 模型協助某科技大廠打造企業專業腦，解決了客戶 R&D 團隊缺乏標準化流程、問題追蹤等問題，有效強化知識共享，提升 R&D 效率。

資誠智能風險管理諮詢公司董事長張晉瑞表示，多數企業領袖認為生成式 AI 將帶來革新，但也可能產生各種風險，例如：一、資料保護：生成式 AI 服務可能會向第三方披露個人或機密資訊，存在未經允許使用數據的風險。二、知識產權：AI 生成的內容可能包括受版權保護的材料。目前對 AI 生成內容的法律約束尚不明確。三、數據與 AI 倫理：基礎數據庫可能存在偏差，因此 AI 可能會生成不道德的訊息或建議。四、誤導性結果：AI 可能會生成不正確的訊息，導致潛在的有害決策或行動。

張晉瑞指出，企業應建立有效的 AI 風險治理框架，以打造負責任的 AI(Responsible AI)。AI 風險治理之構築歷程可分為五個階段，一是領導階層培訓與探索：讓領導階層明確理解 GenAI 如何影響企業及可能的風險，以及在選擇合適的技術和框架時的考量因素。二是制定 AI 策略：使組織能夠在選擇合適的 AI 工具、使用情境選擇和推廣計劃方面做出客觀的決策。三是創建可信任的 AI 框架：確保在資料隱私和保護等方面有適當的流程，並對工作進行審查。四是技術部署與試驗建立：建立一個客製、安全的生成式 AI 實例，並應進行適當的網絡安全和隱私簽核，確保未來正式部署生成式 AI 能夠從第一天起就成功。五是人員與組織變革：推廣 GenAI 至整個團隊，並將現有的學習成果與風險管理框架擴展到新領域，透過企業各層級的協同合作，有效實踐 AI 治理。

資誠企業管理顧問公司執行董事桂竹安表示，企業要運用 AI 打造組織競爭力，須具備三大關鍵，一、完整的系統與資料部署：建立 AI 架構，彙整並整合串接企業內部系統及數據，讓 AI 及使用 AI 之員工發揮最大效益。二、相關的框架及指引：明定資料使用及應用範圍，並注意生成式 AI 使用之相關風險，以負責任的 AI(Responsible AI) 框架規範。三、鼓勵使用的環境及員工心態的建立：營造安全且容易接觸使用 AI 的環境，透過教育訓練與學習資源，協助員工習得使用 AI 所需的知識。建立鼓勵分享及試錯的環境，並透過工作坊等形式，促進嘗試、互動與討論。

桂竹安強調，AI 力不等於技術能力，心態的建立相當重要，員工必須懂得運用 AI 工具，包括數位力、領域知識、判斷及決策力，且須培養員工創新能力，不只是優化或自動化現有工作流程，而要能突破框架，創造新方法。當員工對 AI 工具保有一定熟悉度，就能成為工作的基本配備，進而讓不同專業領域專家，透過了解彼此、整合專業，進一步發揮打群架的價值，以提升組織競爭力，也能透過 AI 經驗傳承，確保企業永續。