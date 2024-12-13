債券ETF再添新軍！00966B 統一ESG投等債15+下周一掛牌 入手價1.5萬

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-13 20:23

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櫃買市場 16 日再添一檔債券 ETF 上櫃掛牌，由統一投信所發行的統一全球 15 年以上 BBB 優選 ESG 公司債 ETF 證券投資信託基金 (00966B，簡稱統一 ESG 投等債 15+)。

川普勝選以來，美債殖利率重返高檔區，2025 年聯準會降息路徑不變下，再次為債券價格創造了新一波絕佳買點。而美國經濟強韌，長天期投資等級債買氣尤為熱絡。統一投信搭上此波債市的轉折契機，推出統一 ESG 投等債 15+ETF((00966B)，募集期間，每張入手價格 1.5 萬元。

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00966B 追蹤「彭博 MSCI 全球成熟市場 15 年以上美元 BBB 級永續 ESG 動能加權公司債指數」，投資美元計價的公司債，要納入成分債必須符合「信用評等 BBB、長天期公司債」的條件，不只能在降息循環，享受投資債券的優勢，還以 ESG 指標作為篩選條件，嚴選出好公司，據歷史數據回測統計，具有 ESG 條件的追蹤指數其債券價格走勢相對穩健。