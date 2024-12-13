台股今年報酬達28% 分析師建議2025持續關注市值型ETF

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-13 14:20

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今年台股大盤上超過 28%，時序迎接 2025 年，除了已經啟動的美國降息循環，川普 2.0 時代也將到來，一舉一動牽動著投資市場，該怎麼布局？分析師林昌興在節目中提到，投資人可以鎖定市值型 ETF，跟著大盤成長，且大市值標的股價波動較穩，不像小型股震盪相對大，投資人長抱也不用擔心。

市值型 ETF 種類多元，元大台灣 50(0050-TW)、富邦台 50(006208-TW) 等傳統型 ETF，年報酬率表現佳，但一張動輒六位數，對小資族、年輕人來說負擔不小，ETF 專家建議，可以轉而鎖定親民版市值型 ETF 標的，像是國泰台灣領袖 50(00922-TW) 一張 2 萬初能入手，年報酬率超過 4 成名列前茅，讓投資人滿意再加碼，最新規模已達 198 億元，年成長翻倍。

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專家進一步指出，00922 重視風險分散，半導體族群達 4 成、金融保險類股 2 成、電腦及周邊設備也有超過 1 成，即使面臨產業輪動也不必太過驚慌，三大權值股台積電、聯發科、鴻海都是成分股，為基金創造上攻動能，同時也持有兆豐金、國泰金、玉山金等優質金融股，配息更穩定，扮演投資組合的護城河角色。

此外，00922 跟傳統市值型 ETF 不同的點在於，設有單一個股權重上限 30%，不把雞蛋放在同個籃子裡，投資達人建議，如果投資人已經持有台積電，與其又買進台積電成分比例過半的標的，不如將資金放在 00922 這樣的 ETF，台積電權重約三成，股價成長有感，又有空間配置其他產業族群，創造更佳的配息數字，從 00922 最新一次配息，每股配發 1 元，年化配息率將近 9%，可謂是一檔兼具「市值」及「高息」的 ETF。