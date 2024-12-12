捍衛800萬保戶健康！國泰人壽承諾年投入上億、健康險全採外溢

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-12 20:02

‌



國泰人壽今 (12) 日發表全新健康主張「讓健康 有力於你」，釋出五大展望，每年將投資億元以上於健康行動，所有健康險嵌入外溢機制，涵蓋心理健康的保單預計明年首季推出，並已成立「健康實驗室」，目標是讓萬人業務大軍賦能成為健康專家，最後則是協同集團發展健康生態圈。

國泰人壽總經理劉上旗表示，「健康」已是全球保險公司共同關注的議題，但如何清晰勾勒出身為保險公司能夠實際對保戶健康帶來的貢獻，卻是一個開放題。

‌



劉上旗指出，國泰人壽自 2022 年推出健康藍圖以來已投入上億元心力與資源，透過各種線上線下、結合商品與客戶行為的觀察和驗證，我們發現透過有效的健康促進方案，結合數位平台、商品與業務員的機制與關懷，確實能夠有效提升保戶的健康狀態。

當台灣民眾的平均餘命逐年上升，相信 800 萬保戶在意的不僅是長壽，而是在生命延長的過程中，是否能夠身心強健，擁有「有品質的健康狀態」。

國泰人壽 2016 年 5 月推出第一張外溢保單「鍾愛健康」，開辦以來累積大約 600 萬保戶有 1 張以上的健康險有效契約。國壽透過健康促進計劃與健康促進 (外溢) 保單已改變百萬人的健康生活，創造上億人次健康互動，近 6 年外溢保單新契約保費收入累計達 411 億元，為業界之冠。

此外，「FitBack 健康吧」總用戶數今年已超過 122 萬人、並有超過 1 億人次使用健康促進服務；用戶加入平台一年後，平均每日步數增加 33%，且用戶 BMI 過重比例 38% 低於全國的 50%；等級愈高的會員，預測未來住院風險愈低，而「樂享家」更是每天達標 7500 步。

國泰人壽宣示全新健康主張「讓健康 有力於你」。（鉅亨網記者陳于晴攝）

國泰人壽進一步發現，將運動變成習慣的族群，以 40 歲到 59 歲占逾 3 成，為身兼家庭經濟支柱三明治族群壯世代保戶，他們對家庭、職場有負擔，但對自己健康同樣積極負責。

為進一步鼓勵保戶積極落實健康生活，國泰人壽未來所有健康險都將嵌入外溢機制，除原有的保費折抵外，更透過點數激勵計劃，加碼回饋集團小樹點，指定外溢保單之被保險人只要每週參與「FitBack 健康吧」健康促進任務且達標，一年最高可獲得 2600 點小樹點獎勵，一點等於新台幣一元，高頻、及時回饋，讓保戶更有感。

其次，國泰人壽也發現心理健康是生活富足的重要關鍵。對此，國壽提出具體行動，規劃涵蓋心理健康服務的保單，與全台首款結合正念冥想與線上心理諮詢服務的平台「couchspace 沙發心理」攜手打造心理正念冥想引導練習，結合「FitBack 健康吧」的壓力檢測任務，為每位用戶打造內心平靜、穩定情緒的管道。

為更貼近保戶需求，國泰人壽整合內部保險、醫療、公衛、數據、數位人才成立全新健康組織「健康實驗室」，對外延攬「健康顧問」，計畫與醫師、營養師及心理諮商師等專業人士深度合作。