法興警告：美國已經亮起經濟衰退的預警訊號

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-12-13 14:50

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法國興業銀行本周向客戶表示，美國勞動力市場出現了一個歷史上可靠的經濟衰退預警訊號，需要警惕。

這個訊號是失業率上升，並超過其 36 個月的移動平均線。法興銀行指出，自 1950 年以來，每次出現這種情況，都伴隨著經濟衰退。

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11 月份的最新就業報告顯示，美國失業率已上升至 4.2%，這意味著美國的失業率已經超過 36 個月的移動平均線。法興策略師 Albert Edwards 指出，過去這種情況通常只發生在美國「已經深陷衰退」的時候。

Edwards 表示：「這次的情況如果不是和過去不同，那麼美國可能正在滑入一個利潤崩潰的衰退。」

Edwards 曾是預測 2000 年代初期網路泡沫破滅的分析師之一，他今年大部分時間，都在預測經濟衰退和股市修正。然而，Edwards 警告，美國利用不斷飆升的債務水準，來推高獲利能力，許多投資者可能沒有意識到這一趨勢，而這一趨勢在經濟衰退時可能會逆轉。

他補充說：「抓住美國科技企業卓越表現的故事更『性感』，但了解美國企業利潤增長超群的真正 (財政) 來源，讓我們能夠掌握美國股市泡沫的可持續性」。

其他市場評論人士也對潛在的修正發出了警告，因為 2024 年各指數創下了一連串的歷史新高。洛克菲勒資本管理公司的 Ruchir Sharma 最近警告投資者，「所有泡沫之母」正在醞釀，因為全球投資者對美國資產的胃口極大。

另一位著名的看跌人士 John Hussman 曾多次警告即將到來的崩盤，他表示，市場看起來像是處於「過去 100 年來的第三次大規模投機泡沫」。