雙重打擊來襲！華爾街策略師：川普關稅政策致美衰退機率升至75%

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-11-12 12:02

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最新研究顯示，由於美國候任總統川普在上任後有可能爆發新一波貿易戰，美國經濟衰退的機率自上周總統大選落幕後，從 65% 大幅上升至 75%。

美國 BCA Research 首席全球策略師 Peter Berezin 上周五 (8 日) 出具研究報告表示，自上周美國大選以川普獲勝的結果告終以來，美國經濟衰退的可能性大幅上升。新貿易戰的前景遠遠抵消了川普政見中其他親商政策帶來的影響，且由於美國勞動市場在選前走弱，使得經濟衰退機率上升。

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川普在競選期間曾說，在他的第二個任期內要對來自所有國家的進口產品徵收 10% 關稅，對來自中國的進口產品徵收 60% 的關稅，並且他不在意中方可能對美國產品也增加關稅的反制措施。

Berezin 說，這些關稅恐抑制企業投資，降低消費者的實質可支配收入，將對美國經濟造成雙重打擊。

Berezin 也引用耶魯大學預算實驗室 (Budget Lab at Yale) 研究指出，川普關稅料將使美國中等家庭的實質可支配所得減少 1900 至 7600 美元。

部分市場人士猜測川普的關稅政見只是「空砲彈」，只是作為與其他國家談判時的籌碼，但 Berezin 不這麼認為。

Berezin 在報告中寫道：「川普是否會實施這些威脅還有待討論，當前市場參與者的共識是，在大多數情況下，他不會這麼做。我再次懷疑這種共識過於樂觀了。」

他並指出，雖然川普提出的減稅計畫有望使標普 500 指數的每股獲利 (EPS) 提高 4%，但這一數字低於該指數上周 5% 的漲幅，顯示這項擬議中的措施已被市場消化。

Berezin 還對川普當選後的降息前景表示擔憂，並稱利率處於限制性水平，恐給經濟成長帶來下行壓力。

不少經濟學家、華爾街分析師和產業領袖一再對川普強硬貿易立場帶來的通膨影響表示擔憂，對此 Berezin 說：「房市疲軟狀態正​​向投資人發出警告，貨幣政策是限制性的。」