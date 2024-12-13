再成《時代》年度人物！川普堅決反對烏軍用美遠程飛彈攻俄：愚蠢決定

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2024-12-13 10:52

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美國準總統川普周四 (12 日) 再度當選《時代》雜誌「2024 年度人物」，下月即將就職的他在接受該雜誌專訪時表示，他「堅決反對」烏克蘭向俄羅斯領土發射美國提供的飛彈，認為這是個愚蠢決定，並稱這麼做只是在讓戰爭升級，讓情況更糟。

當被問及若基輔不同意和平協定，他是否會削減對烏克蘭的軍事和人道主義援助時，川普回應道：「我認為我有一個非常好的計畫來幫助烏克蘭，但當我開始透露這個計畫時，它幾乎就會變成一個毫無價值的計劃。」

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當被問及是否會放棄烏克蘭時，川普稱將利用美國對烏克蘭的支持作為與俄羅斯談判以結束衝突的籌碼。「我希望達成協定，而達成協定的唯一途徑就是不放棄。」

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川普此前多次聲稱若再次當選美國總統，可在 24 小時內解決俄烏衝突，並指責拜登政府在對烏克蘭供武方面花費過多資金。

俄羅斯國防部周三表示，烏克蘭當天上午用 6 枚陸軍戰術導彈系統 (ATACMS) 飛彈攻擊了塔甘羅格軍用機場，其中兩枚被「鎧甲」防空飛彈擊落，其餘飛彈因受到俄國電子武器干擾而偏離目標，襲擊造成數人受傷。

今年 11 月 19 日，烏軍首次使用 ATACMS 攻擊了俄羅斯布良斯克州的一處設施，隔天又首次使用英國提供的「風暴陰影」巡弋飛彈攻擊俄國境內。

《時代》雜誌周四評選川普為年度人物，稱他在改變政治和歷史進程方面發揮「無人能及」的作用。自 2015 年首次競選總統以來，川普「在改變政治和歷史進程方面發揮的作用，或許無人能及」。

《時代》雜誌也回顧川普一系列重要時刻，例如在紐約法庭面臨指控、與民主黨總統拜登舉行電視辯論、7 月險遭暗殺、上月大選橫掃七個搖擺州，該雜誌認為川普在這一過程中「重塑了美國政治」。